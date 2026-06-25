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Το Κατάρ «αγόρασε» οπαδούς για το Μουντιάλ με μπόνους, δωρεάν ταξίδια και... «εξοπλισμό φιλάθλου»

ΓΗΠΕΔΟ

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Το Κατάρ «αγόρασε» οπαδούς για το Μουντιάλ με μπόνους, δωρεάν ταξίδια και... «εξοπλισμό φιλάθλου»

Υπάρχουν οργανωμένοι οπαδοί στο Κατάρ; Οι αποκαλύψεις των Βρετανών ρίχνουν φως για τους Kαταριανούς... ultras που είδαμε στα γήπεδα της Αμερικής.

Νέα συζήτηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Κατάρ χρηματοδοτεί τη μετακίνηση εκατοντάδων φιλάθλων στη Βόρεια Αμερική, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της εθνικής ομάδας στις εξέδρες. Το πρόγραμμα, το οποίο έχει αναγνωριστεί επισήμως από τις καταριανές ποδοσφαιρικές αρχές, καλύπτει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία και τοπικές μετακινήσεις για περισσότερα από 1.000 άτομα που ακολουθούν την ομάδα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν επίσης ειδικό πακέτο φιλάθλου με φανέλα, σημαία και άλλα αναμνηστικά αντικείμενα στα χρώματα της χώρας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται βρετανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οπαδών βρίσκονται τόσο Καταριανοί όσο και άτομα χωρίς ουσιαστική σχέση με το Κατάρ, ενώ ορισμένοι φέρονται να μην είχαν παρακολουθήσει ποτέ ποδοσφαιρικό αγώνα από κοντά πριν από το τουρνουά. Πριν από τους αγώνες, διοργανώνονται συγκεντρώσεις και συντονισμένες μετακινήσεις προς τα γήπεδα, με στόχο τη δημιουργία οργανωμένης παρουσίας στις κερκίδες.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Κατάρ υποστηρίζει ότι η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία δυναμικής ατμόσφαιρας υπέρ της ομάδας και στην ενίσχυση των παικτών κατά τη διάρκεια των αγώνων. Παράλληλα, στο πρόγραμμα συμμετέχουν και Καταριανοί φοιτητές που διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Οι αποκαλύψεις αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες χώρες επιχειρούν να ενισχύσουν την παρουσία των οπαδών τους σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Ήδη από το Μουντιάλ του 2022 είχαν διατυπωθεί ανάλογες επικρίσεις σχετικά με την αυθεντικότητα μέρους της υποστήριξης που εμφανιζόταν στις εξέδρες υπέρ του Κατάρ, ισχυρισμοί που η χώρα είχε απορρίψει.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η εθνική ομάδα του Κατάρ δεν κατάφερε να διακριθεί στη φάση των ομίλων, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στη διοργάνωση με έναν βαθμό. Ωστόσο, η συζήτηση εκτός αγωνιστικών χώρων φαίνεται πως προκάλεσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις ίδιες τις εμφανίσεις της ομάδας στο γήπεδο.

gazzetta.gr

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ΔΙΕΘΝΗWorld Cup 2026

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