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Νέα υπεύθυνη διαιτησίας της UEFA η Στέφανι Φραπάρ

ΓΗΠΕΔΟ

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Νέα υπεύθυνη διαιτησίας της UEFA η Στέφανι Φραπάρ

Υπεύθυνη διαιτησίας της UEFA η Στέφανι Φραπάρ!

Όπως ανακοινώθηκε από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία, η 42χρονη Γαλλίδα διαιτητής αναλαμβάνει άμεσα τον νέο της ρόλο, με τον οποίο θα έχει τον πρώτο λόγο στους ορισμούς των διαιτητών στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ παράλληλα θα είναι και υπεύθυνη για την αξιόλογηση της απόδοσής τους.

Η Φραπάρ είναι διεθνής διαιτητής από το 2010 και έχει σφυρίξει σε περισσότερες από 100 παιχνίδια, ενώ είναι η πρώτη γυναίκα που σφύριξε παιχνίδια σε Champions League και Μουντιάλ!

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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