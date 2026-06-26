«Μπαμ» ο Ισημερινός που χαστούκισε την προβληματική Γερμανία και πρόκριση στους «32»

Με μία καταπληκτική εμφάνιση, ο Ισημερινός νίκησε τη Γερμανία 2-1 στο Νιου Τζέρσεϊ και προκρίθηκε στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η «Λα Τρικολόρ» ήθελε μόνο νίκη και τα κατάφερε, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη έκπληξη -έως τώρα- στο Μουντιάλ 2026. Οι Γερμανοί κράτησαν την πρώτη θέση του 5ου ομίλου με 6 βαθμούς, με καλύτερη διαφορά τερμάτων από τη δεύτερη, Ακτή Ελεφαντοστού.

Μόλις στο 2ο λεπτό ο Λιρόι Σανέ άνοιξε το σκορ άφηνοντας... υποσχέσεις για μια εύκολη βραδιά για τους Γερμανούς. Όμως οι παίκτες του Σεμπάστιαν Μπεκασέσε ήταν αποφασισμένοι να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα πρόκρισης. Ισοφάρισαν άμεσα (9΄) με έξοχο στους του Ανγκούλο από πάσα του Βίτε και κυριάρχησαν σε όλο το πρώτο ημίχρονο, περιορίζοντας σε παθητικό ρόλο τη «Μάνσαφτ».

Με τους Τα, Ρούντιγκερ σε κακή μέρα και τον Νόιερ ξανά να μην εμπνέει εμπιστοσύνη, ο Ισημερινός πάλεψε για την έκπληξη, έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Πλάτα στο 74΄ και στο 78΄ ο ίδιος παίκτης εκμεταλλεύτηκε άλλη μία αδράνεια του Νόιερ και έγραψε το 2-1. Έτσι, ο Ισημερινός ο οποίος στο προηγούμενο ματς δεν κατάφερε να νικήσει το Κουρασάο, επιβλήθηκε 100% δίκαια της Γερμανίας και έφτασε τους 4 βαθμούς, που ουσιαστικά του εξασφαλίζουν θέση στην επόμενη φάση, ως ένας από τους 8 καλύτερους τρίτους.

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (Σεμπάστιαν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Ινκαπιέ (71΄ Εστουπινιάν), Ορντόνιες, Πάτσο, Βίτε, Φράνκο (64΄ Πρεσιάδο), Μ. Καϊσέδο, Γεμπόα (85΄ Τόρες), Βαλένσια (64΄ Ροντρίγκες), Πλάτα, Ανγκούλο (85΄ Ζ. Καϊσέδο)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Ρούντιγκερ, Τα, Κίμιχ (60΄ Τιό), Ράουμ, Πάβλοβιτς, Μουσιάλα, Βιρτς (73΄ Γκρος), Σάνε, Νμέτσα (64΄ Μπάιερ), Χάβερτς (60΄ Ουντάβ)

Έλαμψε ο Πεπέ

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον σέντερ φορ της Βιγιαρεάλ, Νικολά Πεπέ, η Ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε με 2-0 του Κουρασάο στη Φιλαντέλφεια και με 6 βαθμούς στον 5ο όμιλο πήρε την 2η θέση (πρώτη η Γερμανία) και το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ του Μουντιάλ. Στην φάση των «32» η ομάδα του Εμέρς θα έχει σαφώς πολύ πιο δύσκολη αποστολή, καθώς θα κληθεί ν' αντιμετωπίσει την πρώτη του 9ου γκρουπ, δηλαδή είτε τη Γαλλία, είτε τη Νορβηγία.

Το Κουρασάο αποχωρεί από τη διοργάνωση με ένα βαθμό σε τρεις αγώνες, στην παρθενική του συμμετοχή στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη. Η Ακτή πήρε πολύ γρήγορα το προβάδισμα. Μετά την ασίστ του Ντιομαντέ, ο Πεπέ άνοιξε το σκορ στο 7' και ταυτόχρονα τον δρόμο προς τους «32» του Μουντιάλ. Παρότι το ματς... άνοιξε γρήγορά κι από τις δύο ομάδες το 1-0 δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.

Παίζοντας πολύ έξυπνα στο δεύτερο ημίχρονο και δίνοντας χώρο στους παίκτες του Κουρασάο, οι «Ελέφαντες» βρήκαν τον τρόπο να «κλειδώσουν» το ματς και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης στο 64ο λεπτό. Ο Νικολά Πεπέ «χτύπησε» για δεύτερη φορά, μετά από πάσα του Σανγκαρέ και με ιδανικό τελείωμα «έγραψε» το 2-0, δίνοντας επί της ουσίας διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

ΚΟΥΡΑΣΑΟ (Ντικ Αντβοκαατ): Ρουμ, Μπρένετ, Γκάαρι (77' Καστάνεερ), Ομπίσπο, Φλοράνους, Φόνβιλ (77' Νόσλιν), Τσονγκ, Κομενένσια (61' Αντόνισε), Λ. Μπακούνα, Ζ. Μπακούνα, Λοκάντια

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ (Φαέ Εμέρς): Φοφανά, Ντουέ, Κοσουνού, Ουσμάν Ντιομαντέ, Οπερί, Σανγκαρέ, Κεσιέ (77' Σερι), Ντιαλό (46' Ουλαΐ), Γιαν Ντιομαντέ (67' Τουρέ), Πεπέ (67' Γουαχί), Μπονί