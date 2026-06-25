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ΒΙΝΤΕΟ: Αδιανόητες εικόνες στο Μεξικό μετά τη νίκη επί της Τσεχίας και το 3/3

ΓΗΠΕΔΟ

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ΒΙΝΤΕΟ: Αδιανόητες εικόνες στο Μεξικό μετά τη νίκη επί της Τσεχίας και το 3/3

Οι Μεξικανοί πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 3 στα 3 στον όμιλό τους και οι εικόνες έχουν γίνει viral.

Το Μεξικό είναι εκ των διοργανωτών του Μουντιάλ 2026, έχει μία δυνατή ομάδα και όλοι κάνουν όνειρα στη χώρα.

Οι τρεις ισάριθμες νίκες και η πρωτιά στον όμιλο με αντιπάλους τις Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία έχουν προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού στη χώρα.

Στην πόλη του Μεξικού στο πιο διάσημο μνημείο της πόλης, στον Άγγελο της Ανεξαρτησίας περισσότεροι από 800.000 Μεξικανοί βρέθηκαν για να δουν τον αγώνα με την Τσεχία και να πανηγυρίσουν τον νέο θρίαμβο της ομάδας τους. Οι εικόνες από τα τηλεοπτικά δίκτυα δεν είναι εύκολο να τις περιγράψει κάποιος.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗWorld Cup 2026

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