Ξέρει από πρωταθλητισμό!

Η δουλειά ενόψει της νέας σεζόν για την Πάφο ξεκινά με τον Ρικάρντο Σα Πίντο να περιμένει και τις προσθήκες, που δεδομένα θα είναι αρκετές. Θυμίζουμε πως η αποστολή της ομάδας αναχωρεί για την Αυστρία την ερχόμενη Κυριακή, όπου θα δώσει και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Σύμφωνα με τα όσα δηλώνουν από πλευράς κυπελλούχων, οι επόμενες μεταγραφές θα ανακοινωθούν μέσα στη βδομάδα.

O Πορτογάλος τεχνικός της Πάφου γνωρίζει πως ο μεγάλος στόχος της ομάδας είναι να επιστρέψει στον πρωταθλητισμό μετά την περσινή σεζόν η οποία χαρακτηρίστηκε από αστάθεια. Ο Σα Πίντο είναι ένας προπονητής που ξέρει πολύ καλά τι χρειάζεται μία ομάδα για να καταφέρει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις μίας μακράς σεζόν και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αυτό το στοιχείο είναι ανάμεσα σε άλλα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απόφαση των ιθυνόντων της Πάφου να δώσουν νέο συμβόλαιο στον έμπειρο προπονητή. Επίσης, αυτό που έδειξε είναι πως μπορεί να βρει τους τρόπους για να κρατήσει τα αποδυτήρια ενωμένα αλλά και να βγάλει τον καλό εαυτό των παικτών που έδειξαν πως μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Εδώ, να θυμίσουμε την ενότητα που επικρατούσε στα αποδυτήρια του ΑΠΟΕΛ πριν από δύο χρόνια, με όλες τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο σύλλογος. Καθώς επίσης και την εικόνα των παικτών της Πάφου στα κρίσιμα περσινά παιχνίδια του κυπέλλου.