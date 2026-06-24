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Λουτσέσκου: «Λυπάμαι γιατί αγαπώ τρομερά τον ΠΑΟΚ και ήθελα ένα διαφορετικό αντίο-Ευγνώμων σε Σαββίδη»

ΓΗΠΕΔΟ

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Λουτσέσκου: «Λυπάμαι γιατί αγαπώ τρομερά τον ΠΑΟΚ και ήθελα ένα διαφορετικό αντίο-Ευγνώμων σε Σαββίδη»

Τι δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου για την αποχώρησή του από τον πάγκο του ΠΑΟΚ.

Πικραμένος για τον τρόπο που έληξε η συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ και το γεγονός ότι δεν είχε τη δυνατότητα να είχε έναν διαφορετικό τρόπο αποχαιρετισμού δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε συνέντευξη στην Foxbet. Ο Ρουμάνος τεχνικός εκφράζει τη λύπη του γιατί για πρώτη φορά-όπως παραδέχεται-δέθηκε τόσο πολύ με μια ομάδα. Παράλληλα έκανε λόγο για υπερβολικές προσδοκίες από την ομάδα, άφησε και πάλι αιχμές για την… Αθήνα, ενώ αναφέρθηκε στο πώς «στράβωσε» η τελευταία του σεζόν στον Δικέφαλο του Βορρά. Αναλυτικά μίλησε για:

-τον τρόπο που χώρισε με τον ΠΑΟΚ και τον πίκρανε: «Αυτό που λένε οι ψυχολόγοι είναι να καταφέρεις να αποφύγεις τον θόρυβο. Γιατί ο θόρυβος αυτός είναι πολύ τοξικός. Και σ’ αυτές τις στιγμές γιατί υπάρχουν στιγμές έντασης, όταν τα πράγματα δεν είναι πολύ ξεκάθαρα από την αρχή και μετά είναι θέμα χρόνου, είναι μια περίοδος και μετά γίνονται όλο και μεγαλύτερα και μεγαλύτερα και φτάνουμε σε ένα σημείο που δεν μας αρέσει. Για παράδειγμα είναι καλύτερα να μη μιλάμε. Τελείωσε. Ο σύλλογος έχει το δικαίωμα να αλλάξει και αυτό είναι πολύ σωστό. Είναι ώρα να αλλάξεις. Χρειάζεσαι έναν άλλον άνθρωπο για να δουλέψεις, να μάθεις από άλλου είδους εμπειρία. Άρα είναι πολύ σωστό. Το μόνο που θα ήθελα είναι να είχα έναν διαφορετικό τρόπο αποχαιρετισμού με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Σαββίδη γι’ αυτή τη μεγάλη περίοδο των επτά χρόνων που περάσαμε μέσα από απίστευτα συναισθήματα. Του είμαι ευγνώμων».

-το τάιμινγκ για το διαζύγιο με τον ΠΑΟΚ: «Δεν ξέρω εάν ήταν η σωστή στιγμή. Μιλάω για λύπη γιατί λατρεύω τον ΠΑΟΚ. Σε κάποια στιγμή άρχισα να αγαπάω τρομερά τον ΠΑΟΚ. Θεωρούσα τον εαυτό μου μέρος αυτού. Παρ’ όλο που δεν μου έχει συμβεί ξανά στη ζωή μου. Το φαντάζομαι πως είναι σαν έναν ωραίο γάμο και κάποια στιγμή κάτι… σπάει και έρχεται ο χωρισμός. Υποθέτω ότι πέρα από άλλα συναισθήματα είναι και αυτό της λύπης. Για την κατάσταση που δημιουργήθηκε».

-τον χαμένο τελικό Κυπέλλου και την εικόνα της ομάδας στα playoffs: «Τι πιστεύεις; Ότι δεν είχα το κίνητρο να παλέψω για το Κύπελλο; Το πως τελείωσε το Κύπελλο είναι απίστευτο για μένα. Αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο συνέπεια αυτού που συνέβαινε πιο πριν. Μετά απ’ αυτόν τον τελικό του Κυπέλλου αν πας και είσαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος και ένας επαγγελματίας του ποδοσφαίρου αναλύεις τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια που τι ήταν αυτά τα παιχνίδια; Δύο παιχνίδια κόντρα στον Ολυμπιακό, κι ένα παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ κι ένα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Μετά απ’ ότι μας συνέβη την προηγούμενη περίοδο μια άλλη ομάδα θα είχε εξαφανιστεί, θα τα είχε παρατήσει. Κι έχουμε και ένα παράδειγμα εδώ. Κι έτσι καταφέραμε, ενώ δεν ήμασταν καλύτερή μας φόρμα, να κερδίσουμε μια φορά τον Ολυμπιακό, να φέρουμε μια ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και μια ισοπαλία στην Τούμπα με την ΑΕΚ. Θα μπορούσαμε να είχαμε νικήσει. Δεν ήταν εύκολο. Αυτά τα αποτελέσματα σε ντέρμπι, δεν ήταν αποτελέσματα για πέταμα. Το πρόβλημα ήταν ότι ο κόσμος τα ερμήνευσε αυτά τα αποτελέσματα αναλύοντάς τα ή φτάνοντας στο αποτέλεσμα του τελικού Κυπέλλου ή πηγαίνοντας σε αυτές τις ελπίδες που δημιουργήθηκαν από μια ομάδα που έπαιζε φανταστικό ποδόσφαιρο μέχρι μια στιγμή. Κι αυτό δημιούργησε αυτήν κατάσταση απογοήτευσης».

-τον απολογισμό της σεζόν: «Είχαμε επίσης μια πολύ τρελή σεζόν. Πολύ, πολύ τρελή σεζόν. Αλλά δεν θέλω να μπω εκεί. Δεν θέλω να σχολιάσω τον κύριο Σαββίδη. Σχολιάζω το πως βλέπω εγώ την κατάσταση. Αν δημιουργείς τεράστιες προσδοκίες, το ρίσκο είναι πολύ υψηλό. Θα πω πράγματα που για πολύ κόσμο δεν είναι πολύ ευχάριστα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε αυτή την κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που τα τελευταία 100 χρόνια έχει σε αυτά τα χρόνια οκτώ κύπελλα, άρα δεν είναι μια ομάδα που έχει την κουλτούρα του νικητή. Το πώς δεν κέρδιζε είναι πολλές καταστάσεις ή πολλές ιστορίες. Μια τεράστια, σημαντική, σύνθετη πραγματικότητα υπέφερε κάτω από αδικία. Ξέρουμε πολύ καλά τον πόλεμο σε αθλητική διάσταση ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα που καταλήγει σε ταλαιπωρία περισσότερες περιπτώσεις. Ο κλεμμένος τίτλος. Κι αυτή είναι μια από τις σημαντικές αποδείξεις γι’ αυτά που υπέφερε ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν αντιμετωπίζοντας ομάδες από την Αθήνα».

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

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