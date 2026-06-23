Νέα επιστολή από ΑΕΛ: «Η εκτελεστική να σταματήσει να παρακολουθεί παθητικά την απαξίωση των θεσμών της»

Eπιστολή στην οποία έχει ως θέμα την ανεπάρκεια της πειθαρχικής δικαιοσύνης της ΚΟΠ απέστειλε στην Ομοσπονδία η ΑΕΛ.

Να θυμίσουμε πως είναι η δεύτερη επιστολή που στέλνει αφού προηγήθηκε και πριν λίγες μέρες ακόμη μία, μετά την απόφαση του Αθλητικού Δικαστή για τα όσα συνέβησαν στον τελικό κυπέλλου ανάμεσα σε Απόλλων - Πάφος FC. Καταγγέλει δε πως η ΚΟΠ δεν έκανε κάποια ουσιαστική παρέμβαση.

Η διοίκηση της ΑΕΛ σημειώνει πως γίνεται επιλεκτική εφαρμογή των πειθαρχικών κανονισμών και ζητά από την Εκτελεστική Επιτροπή «να σταματήσει να παρακολουθεί παθητικά την απαξίωση των θεσμών της».

Αναλυτικά: