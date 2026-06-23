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«Βόμβα» Λεβαδειακού: Κλείνει Ηλία Χαραλάμπους!

ΓΗΠΕΔΟ

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«Βόμβα» Λεβαδειακού: Κλείνει Ηλία Χαραλάμπους!

Ρεπορτάζ στην Ελλάδα αναφέρει πως ο Λεβαδειακός πάει για μεγάλη κίνηση με τον Κύπριο τεχνικό

Αναλυτικά: 

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, η ομάδα της Βοιωτίας προχωρά σε συμφωνία με τον Ηλία Χαραλάμπους που είχε σπουδαίο πέρασμα από τη Ρουμανία και θα αντικαταστήσει με ιδανικό τρόπο την απώλεια του Νίκου Παπαδόπουλου.

Ο Ηλίας Χαραλάμπους αναμένεται να διαδεχθεί τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα της Βοιωτίας κινήθηκε αστραπιαία για τον 45χρονο τεχνικό, ο οποίος είχε προτάσεις από την Κύπρο, αλλά και συλλόγους του εξωτερικού.

Ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος προτιμά σχηματισμό σε διάταξη 4-2-3-1, εργάστηκε για τρία χρόνια στη Στεάουα Βουκουρεστίου (FCSB) κατακτώντας δύο πρωταθλήματα (2024, 2025) και ισάριθμα Σούπερ Καπ ενώ αναδείχθηκε κορυφαίος τεχνικός στη Ρουμανία στο ίδιο διάστημα (2024, 2025).

Αξίζει να σημειωθεί πως ξεκίνησε την καριέρα του ως υπηρεσιακός προπονητής στην ΑΕΚ Λάρνακας το 2017, ενώ εν συνεχεία εργάστηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως ασίσταντ στην Χάτα, και ως πρώτος προπονητής σε Εθνικό Άχνας και Δόξα Κατωκοπιάς προτού τον εμπιστευτεί ο ιδιόρρυθμος πρόεδρος της Στεάουα, Τζίτζι Μπεκαλι στον ρουμανικό σύλλογο όπου άνεβασε κατακόρυφα τις «μετοχές» του!

Αξίζει να σημειωθεί πως το SDNA είχε αναφερθεί από τον περασμένο Απρίλιο στο ενδιαφέρον ομάδων της Super League για τον Ηλία Χαραλάμπους.

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕλλαδα

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