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Ο Μουρίνιο θέλει Έντσο Φερνάντες και η Ρεάλ θα παίξει... ρέστα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μουρίνιο θέλει Έντσο Φερνάντες και η Ρεάλ θα παίξει... ρέστα

Ξεκινούν άμεσα οι διαπραγματεύσεις με την Τσέλσι για τον Αργεντινό μέσο.

Όπως αποκαλύπτει η «AS», ο Ζοζέ Μουρίνιο έχει ζητήσει από τη διοίκηση της Ρεάλ να στραφούν στον Έντσο Φερνάντες από τη στιγμή που δεν κατάφεραν να πάρουν τον Ολίσε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πορτογάλος τεχνικός έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα για τη Ρεάλ Μαδρίτης την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες. Θεωρεί τον 25χρονο μέσο της Τσέλσι ως τον ιδανικό για το αγωνιστικό πλάνο που έχει στο μυαλό του, από τη στιγμή μάλιστα που άλλες περιπτώσεις που είχε εξετάσει δεν τελεσφόρησαν.

Η «Βασίλισσα» αποφάσισε να κυνηγήσει την περίπτωση του Αργεντινού, καθώς δεν μπορούν να κλείσουν τον Ολίσε, με τον Special One να επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό του μόνο έμπειρους ποδοσφαιριστές.

Οι διαπραγματεύσεις με την Τσέλσι αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, ενώ η ίδια πηγή αναφέρει πως και ο Φερνάντες είναι θετικός στο να μετακομίσει στη Μαδρίτη. Το deal αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, με το Athletic μάλιστα να σημειώνει νωρίτερα σήμερα ότι οι Λονδρέζοι αξιώνουν ένα ποσό κοντά στα 139 εκατ. ευρώ για τον 25χρονο χαφ.

 

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ΔΙΕΘΝΗ

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