Η Μπαρτσελόνα του βάζει πωλητήριο αλλά ο Κουντέ δεν θέλει να φύγει

Η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να συζητήσει την παραχώρηση του Ζιλ Κουντέ, καθώς τα οικονομικά προβλήματα την αναγκάζουν να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή του το καλοκαίρι σε άλλη ομάδα, αλλά ο Γάλλος στόπερ θέλει να μείνει και την επόμενη σεζόν στη Βαρκελώνη.

Η διοίκηση πιστεύει βέβαια στην αξία του 27χρονου διεθνή Γάλλου αμυντικού, αλλά ο πρόεδρος της πρωταθλήτριας Ισπανίας, Ζοάν Λαπόρτα, είναι αναγκασμένος να παραχωρήσει κάποιους παίκτες για να ισορροπήσει τα οικονομικά του συλλόγου.

Το σχετικό ρεπορτάζ στην αθλητική εφημερίδα «Mundo Deportivo» αναφέρει πως η Μπαρτσελόνα, μολονότι πριν από λίγους μήνες επέκτεινε το συμβόλαιο του μέχρι τον Ιούνιο του 2030, είναι πλέον ανοικτή σε προτάσεις για την παραχώρηση του με τις Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ και Τσέλσι να έχουν προσεγγίσει ήδη τον μάνατζερ του.

Ο ίδιος όμως ο διεθνής αμυντικός σε δηλώσεις του στην αθλητική εφημερίδα του Παρισιού «L'Equipe»: «Εχω δυνατό συμβόλαιο με μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Ξέρω πως έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις με τον μάνατζερ μου, αλλά δεν σκοπεύω να φύγω. Θα μείνω στην Μπαρτσελόνα και στο τέλος της επόμενης σεζόν θα εξετάσω τις όποιες προτάσεις υπάρξουν τότε. Οχι τώρα».

ΑΠΕ - ΜΠΕ