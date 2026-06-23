Σκίρα: «Done deal, ο Ντε Φράι συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό»

Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα κάνει λόγο για… done deal ανάμεσα στους «πράσινους» και τον έμπειρο στόπερ.

Ο Στέφαν Ντε Φράι θα είναι, όπως όλα δείχνουν, το επόμενο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού.

Η συμφωνία των «πράσινων» με τον έμπειρο στόπερ «κλείδωσε» σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα.

Το σύντομο σίριαλ, φαίνεται ότι θα έχει θετικό φινάλε για τους «πράσινους» που φέρονται, να έδωσαν τα χέρια με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό για συμβόλαιο μέχρι το 2028!

Σύμφωνα με τον Iταλό ρεπόρτερ, που ειδικεύεται στα μεταγραφικά, μοναδική εκκρεμότητα για να επισημοποιηθεί η μετακίνηση του πολύπειρου στόπερ είναι οι ιατρικές εξετάσεις.

Αποκαλύπτει μάλιστα, ότι ο πρώην παίκτης της Ίντερ και της Λάτσιο, θα έχει ετήσιες απολαβές τριών εκατομμυρίων ευρώ!

sdna.gr