Παραμένει... καπετάνιος στον Παναιτωλικό ο Γιάννης Αναστασίου

Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε σήμερα την παραμονή του Γιάννη Αναστασίου στην τεχνική ηγεσία.

Επίσης η ομάδα του Αγρινίου γνωστοποίησε και το επιτελείο του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ: «Ανακοινώνεται ότι το συμβόλαιο του προπονητή Γιάννη Αναστασίου που εκπνέει στο τέλος του μήνα, ανανεώθηκε σήμερα με την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων για ένα ακόμα χρόνο. Το τεχνικό επιτελείο της ομάδας θα απαρτίζεται από τους: Προπονητής: Γιάννης Αναστασίου. Συνεργάτης προπονητής: Mark Luijpers. Προπονητής φυσικής κατάστασης: Βαγγέλης Μπέκας. Προπονητής φυσικής κατάστασης: Αντώνης Τσάτσος. Προπονητής τερματοφυλάκων: Παναγιώτης Μπαρτζώκας. Αναλυτής: Θοδωρής Τσιλιμίγκρας.»