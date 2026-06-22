ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΦΩΤΟ: «Έπεσε» το Telekom Center για τον Ζοτς: Aποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού για Ομπράντοβιτς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΦΩΤΟ: «Έπεσε» το Telekom Center για τον Ζοτς: Aποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού για Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε την είσοδό του στο Telekom Center και αποθεώθηκε από περισσότερους από 3 χιλ. φίλους του Παναθηναϊκού στις εξέδρες!

Παράνοια στο Telekom Center Athens για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς! Ο σπουδαίος Σέρβος προπονητής, επέστρεψε μετά από 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό, υπογράφοντας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας!

Στο γήπεδο του τριφυλλιού, ο Ζοτς, παρουσιάζεται από τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος τον συνόδευσε, ως το Lounge του γηπέδου, όπου και έγινε η παρουσίασή του!

Ο Ομπράντοβιτς όταν έκανε την είσοδό του στο Telekom Center, αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού, που βρίσκονται στις κερκίδες και ανταπέδωσε την αγάπη και το χειροκρότημα!








Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

BINTEO: 40 χρόνια από «το χέρι του Θεού» και το «γκολ του αιώνα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Σήμερα στην Αθήνα o Ντε Φράι για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κράτησε την εμπειρία του Τσουκαλά!

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Ο Ομπράντοβιτς απάντησε στις φήμες για συνεργασία με Μπατίστ και Διαμαντίδη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων - Δεν είναι δώρο, αλλά υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: «Έπεσε» το Telekom Center για τον Ζοτς: Aποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού για Ομπράντοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

«Ενδιαφέρον από Αγγλία, Τουρκία και Ελλάδα για διεθνή εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι»

Ελλάδα

|

Category image

Θα είναι μαζεμένα τα φιρμάνια με έντονο βλέμμα και σε ντόπιους

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις στο Αργεντινή-Αυστρία

World Cup 2026

|

Category image

Στο ραντάρ του Αστέρα ο Βούρος

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Συμφωνία προ των πυλών: Ολλανδική εγγύηση με Μάικ Φαν ντερ Χορν για τα μετόπισθεν της ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Η Μπεσίκτας ανέβηκε στα 50 εκατ. ευρώ για Παυλίδη αλλά θα μείνει στη Λισαβόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πανζουρλισμός: Ανοίγει το T-Center για τους φίλους του Παναθηναϊκού, για να αποθεώσουν τον Ομπράντοβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Ο ηρωισμός του είναι ήδη πηγή έμπνευσης» - Συνάντηση Ινφαντίνο με τη μητέρα του Βοζίνια

World Cup 2026

|

Category image

Κατρακύλησε στο Νο88 ο Τσιτσιπάς, άνοδος δύο θέσεων για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη