ΦΩΤΟ: «Έπεσε» το Telekom Center για τον Ζοτς: Aποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού για Ομπράντοβιτς
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε την είσοδό του στο Telekom Center και αποθεώθηκε από περισσότερους από 3 χιλ. φίλους του Παναθηναϊκού στις εξέδρες!
Παράνοια στο Telekom Center Athens για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς! Ο σπουδαίος Σέρβος προπονητής, επέστρεψε μετά από 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό, υπογράφοντας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας!
Στο γήπεδο του τριφυλλιού, ο Ζοτς, παρουσιάζεται από τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος τον συνόδευσε, ως το Lounge του γηπέδου, όπου και έγινε η παρουσίασή του!
Ο Ομπράντοβιτς όταν έκανε την είσοδό του στο Telekom Center, αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού, που βρίσκονται στις κερκίδες και ανταπέδωσε την αγάπη και το χειροκρότημα!