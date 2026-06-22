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«Ενδιαφέρον από Αγγλία, Τουρκία και Ελλάδα για διεθνή εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Ενδιαφέρον από Αγγλία, Τουρκία και Ελλάδα για διεθνή εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι»

Ο Τέλμο Αρκάντζο συνδέεται με την Ελλάδα, μέσω δημοσιευμάτων.

Το όνομα ενός ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνδέεται με ελληνικές ομάδες.

Σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτι, υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από τη χώρα μας, όσο και από Αγγλία και Τουρκία για τον Τέλμο Αρκάντζο.

Πρόκειται για 25χρονο εξτρέμ, ο οποίος αγωνίστηκε και στο 2-2 για το Πράσινο Ακρωτήρι απέναντι στην Ουρουγουάη. Είναι 18 φορές διεθνής με 1 γκολ με την αφρικανική ομάδα, ενώ διαθέτει πορτογαλικό διαβατήριο.

Αγωνίζεται εδώ και τρία έτη στην Γκιμαράες, η οποία πλήρωσε περίπου 500 χιλ. ευρώ στην Τοντέλα για αποκτήσει τον 25χρονο αριστεροπόδαρο εξτρέμ.

Έχει βγει από τις ακαδημίες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενώ έχει παίξει και σε αυτές της Μπελενένσες.

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

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