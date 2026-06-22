ΑΠΟΕΛ: Φυσικά και θα έρθουν Ελλαδίτες!

Σχεδόν κάθε χρόνο, αν όχι πάντοτε, το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές προερχόμενους από την Ελλάδα. Πρόκειται για μια προσφιλής αγορά, με βάση και το dna των γαλαζοκιτρίνων. Αυτό θα γίνει και τη νέα χρονιά, με ενισχυτικό ότι στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας (Νίκος Παπαδόπουλος), αλλά και στη θέση του αθλητικού διευθυντή (Ζήσης Βρύζας) βρίσκονται άτομα από τον ελλαδικό χώρο.

Σε αυτό το πλαίσιο από χθες κυκλοφορεί το όνομα του 28χρονου εξτρέμ Δημήτρη Λημνιού, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες αναμένεται να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε ότι πέρσι στο ρόστερ της ομάδας υπήρχαν τρεις Ελλαδίτες ποδοσφαιριστές, με μόμο έναν εξ αυτών να έχει προσφέρει. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Σταφυλίδη, τον κορυφαίο σε ασίστ (9) για τον ΑΠΟΕΛ την περασμένη περίοδο. Η σημαντικότητά του στην περσινή σεζόν αντικατοπτρίζεται και από το γεγονός ότι ήταν αισθητή η απουσία του στο διάστημα που ήταν εκτός λόγω τραυματισμού.

Από εκεί και πέρα, ο Δημήτρης Διαμαντάκος έφυγε από τον Αρχάγγελο αφήνοντας ως ανάμνηση το τέρμα κόντρα στην Ομόνοια, το μοναδικό που πέτυχε με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Όσον αφορά τον Χριστό Καρανάτσιο, μόνο τυπικά ήταν στην ομάδα της Λευκωσίας, αφού δεν πήρε χρόνο συμμετοχής σε δύο χρόνια, ενώ από τον Ιανουάριο είχε μπει στο ιατρικό δελτίο.

Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Λημνιός, ο οποίος στις αρχές του μήνα παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, ανήκε από το 2024 στο δυναμικό του Παναθηναϊκού. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε ως δανεικός στην ολλανδική Φορτούνα Σιτάρντ, έχοντας 36 συμμετοχές, με απολογισμό δύο ασίστ. Με βάση δημοσιεύματα στην Ελλάδα για τον παίκτη ενδιαφέρεται και ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης.