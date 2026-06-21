Έφθασε ο Λίσι, υπογράφει και πιάνει δουλειά στον ΠΑΟΚ

Λίγο μετά τις 8 το απόγευμα της Κυριακής (21/6) έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Αλέσιο Λίσι.

Ο 40χρονος Ιταλός προπονητής θα αποτελέσει τον διάδοχο του Ράζβαν Λουτσέσκου υπογράφοντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Λίσι προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" με πτήση από τη Ρώμη. Αύριο (22/6) αναμένεται να βρεθεί για πρώτη φορά στη Νέα Μεσημβρία, για να ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της συμφωνίας με τον ΠΑΟΚ αλλά και για να έχει μια πρώτη επαφή με τους ποδοσφαιριστές.

Υπενθυμίζεται ότι για αύριο Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση των παικτών του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας σεζόν.