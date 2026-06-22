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Γιαννακόπουλος: «Υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων - Δεν είναι δώρο, αλλά υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού»

ΓΗΠΕΔΟ

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Γιαννακόπουλος: «Υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων - Δεν είναι δώρο, αλλά υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού»

Όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην τοποθέτησή του για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

Στον αστερισμό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ζει ξανά, μετά από 14 χρόνια ο Παναθηναϊκός, με τον σπουδαίο Σέρβο τεχνικό να παρουσιάζεται σήμερα στο Telekom Center Athens, παρουσία του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ο μεγαλομέτοχος του επτάστερου, μιλώντας για τον Ζοτς, σχολίασε ότι επέστρεψε ο κορυφαίος των κορυφαίων, τόνισε ότι το συναίσθημα που λαμβάνει από την επανένωση με τον κορυφαίο κόουτς του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι σημαντικότερη και απο την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου, ενώ υπογράμμισε ότι πάντοτε είχε στο μυαλό του την συγκεκριμένη στιγμή, δηλαδή αυτή της νέας συνεργασίας με τον Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά: 

«Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη μέρα. Το 2024 είπα στον φίλο μου, Νίκο Συρίγο, πως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον Παναθηναϊκό το μεγαλύτερο κλαμπ. Έχουμε ένα από τα πιο όμορφα γήπεδα στην Ευρώπη. Τώρα υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων, τον άνθρωπο που έχει υπογράψει τις περισσότερες επιτυχίες. Την αγάπη μας. Είναι εδώ, για να ξαναγράψουμε την ιστορία. Καλώς ήρθες στην οικογένειά σου, Ζέλικο. Ευχαριστώ για τα πάντα».

Για το αν είναι από τα καλύτερα δώρα που έχει λάβει, δεδομένου ότι σήμερα έχει γενέθλια: «Ευχαριστώ για τις ευχές, αλλά ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει με γενέθλια. Όπως είπα και στον ίδιο, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα και στα πρόσωπα του κόσμου, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια ούτε τίποτα. Είναι για μένα μεγαλύτερο και από Ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο, είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού»

Για το πότε ωρίμασε στο μυαλό τους η νέα συνεργασία: «Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό. Εμένα δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό μου αυτή η σκέψη. Άρα δεν είναι κάτι που ωρίμασε. Είχα πάντα στο μυαλό μου ότι πρέπει, οφείλει και θέλω να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Άρα στο μυαλό το δικό μου ήταν ώριμο πάντα».

 

 

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