«Σήμερα στην Αθήνα o Ντε Φράι για να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό»

Έτοιμος να τελειώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό είναι ο Στέφαν Ντε Φράι σύμφωνα με τους Ιταλούς! Όπως αναφέρει το Tuttomercatoweb, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, αποχαιρετά οριστικά την Ίντερ και μπαίνει στο αεροπλάνο για την Αθήνα προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «πράσινους», ως ελεύθερος.

Ο Ντε Φράι αποχωρεί από την Ίντερ μετά από οκτώ χρόνια και όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει την 4η προσθήκη στο ρόστερ του τριφυλλιού μετά τους Καμαρά, Τσάπρα και Ινιάκι Πένια.

Αυτή τη σεζόν με την Ίντερ ο Ντε Φράι αγωνίστηκε σε 17 ματς συνολικά στη Serie A, το Champions League, το Coppa Italia και το Ιταλικό Super.