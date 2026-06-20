Διάψευση της ΑΕΚ για πρόταση στον Ζοάο Μάριο - Τι λένε οι Τούρκοι

Για την απόκτηση του Ζοάο Μάριο αναφέρουν οι Τούρκοι πως κινείται η ΑΕΚ, ωστόσο κάτι τέτοιο απέχει από την πραγματικότητα.

Μακριά από την πραγματικότητα είναι τα όσα μεταδίδουν οι Τούρκοι, καθώς αναφέρουν πως η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Ζοάο Μάριο.

«Με βάση την έκθεση του τεχνικού επιτελείου οι τρεις παίκτες αναμένεται να αποκλειστούν από την προετοιμασία. Η πρώτη εξέλιξη σχετικά με αυτούς σημειώθηκε για τον Ζοάο Μάριο. Έχει γίνει γνωστό ότι ο Πορτογάλος παίκτης έλαβε επίσημη προσφορά από την ΑΕΚ, όπου αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν ως δανεικός και η Μπεσίκτας είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο αποχώρησης του παίκτη με μόνιμη μεταγραφή» αναφέρουν αναλυτικά.

Ωστόσο, η ΑΕΚ δεν ασχολείται με τον Ζοάο Μάριο, καθώς αυτή τη στιγμή δεν είναι στα πλάνα της ομάδας, παρά την εκτίμηση που του έχουν όλοι στο κλαμπ. Αν γίνει κάτι με τον συγκεκριμένο παίκτη, θα συμβεί στο βάθος του καλοκαιριού και όχι με πρόταση στη Μπεσίκτας.

sdna.gr