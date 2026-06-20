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Ανακοίνωσε Καμαρά μέχρι το 2030 ο Παναθηναϊκός!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοίνωσε Καμαρά μέχρι το 2030 ο Παναθηναϊκός!

Ετιέν Καμαρά ο πρώτος! Ο Παναθηναϊκός, ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Γάλλου χαφ, ο οποίος θα φορά τα πράσινα μέχρι το 2030!

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά από την Σαρλερουά. Ο 23χρονος Γάλλος κεντρικός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.Ο Ετιέν Καμαρά γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου 2003 στο Νουαζί-λε-Γκραν στα προάστια του Παρισιού κι έχει ρίζες από τη Γουινέα. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε σε ηλικία έξι ετών στις ακαδημίες της γαλλικής Τορσί.Το καλοκαίρι του 2019 μεταπήδησε στην Ανζέ, όπου αγωνίστηκε για περίπου επτά μήνες σε επίπεδο ακαδημιών, πριν ανοίξει τα φτερά του για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Η Χάντερσφιλντ αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον Καμαρά να πραγματοποιεί το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε ηλικία 18 ετών. Ακολούθησε η μεταγραφή του στην Ουντινέζε, ενώ τελευταίος σταθμός της πορείας του μέχρι σήμερα ήταν η Σαρλερουά. Με τη φανέλα της αγωνίστηκε για δύο σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 85 συμμετοχές, δύο γκολ και πέντε ασίστ.Υπήρξε μέλος στην Κ20 της Γαλλίας, εκπροσωπώντας τη χώρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων του 2023 που διεξήχθη στην Αργεντινή.Καλωσορίζουμε τον Ετιέν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.

sport-fm.gr 

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