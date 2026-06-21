«Σοκ» στη Βραζιλία με Ραφίνια - Φόβοι ότι μένει εκτός Μουντιάλ

Οι «φόβοι» που υπήρχαν στις τάξεις της Εθνική Βραζιλίας για την κατάσταση του Ραφίνια επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο τραυματισμός του επιθετικού της Μπαρτσελόνα είναι αρκετά σοβαρός.

Ο σταρ της «Σελεσάο» αποχώρησε τραυματίας, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημίχρονου και συγκεκριμένα στο 40ο λεπτό, από την αναμέτρηση με την Αϊτή του Φρανζί Πιερό της ΑΕΚ, για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε το Σάββατο (20/6) όχι μόνο δεν ήταν ενθαρρυντικές αλλά το ακριβώς αντίθετο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ο έλεγχος στον οποίο υποβλήθηκε, έδειξε πως έχει τραυματισμό στον δεξιό δικέφαλο και θα χάσει δεδομένα το παιχνίδι με την Σκωτία για την τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου.

Η κατάσταση του Ραφίνια θα επανεκτιμάται μέρα με τη μέρα, ενώ θα αρχίσει άμεσα θεραπεία, προκειμένου σε περίπτωση που η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι προχωρήσει στο τουρνουά να δώσει, εφόσον καταφέρει να αναρρώσει, το «παρών».

Όσον αφορά τη «Σελεσάο» πρόκειται για ένα τεράστιο πλήγμα, καθώς μιλάμε για μια από τις πολυτιμότερες μονάδες στο ρόστερ. Στα θετικά για την Βραζιλία είναι η επιστροφή του Νεϊμάρ, ο οποίος έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό του, καθώς, όπως όλα δείχνουν, θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του κόντρα στους Σκωτσέζους.

athletiko.gr