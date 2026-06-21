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Το πρόγραμμα του Μουντιάλ σήμερα Κυριακή (21/6)

ΓΗΠΕΔΟ

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Το πρόγραμμα του Μουντιάλ σήμερα Κυριακή (21/6)

Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 21/6

SIGMA

07:00 Τυνησία - Ιαπωνία

19:00 Ισπανία - Σ. Αραβία

22:00 Βέλγιο - Ιράν

01:00 Oυρουγουάη - Πρ. Ακρωτήρι

04:00 Ν. Ζηλανδία - Αίγυπτος

Cytavision 4

15:30 Tένις: ATP 500 - London

Cytavision 5

16:30 Tένις: ATP 500 - Halle

Cytavision 6

12:00 Moto GP - Moto 3

13:15 Moto GP - Moto 2

15:00 Moto GP - Aγώνας

Cytavision 7

16:00 Tένις: ATP 250 - Mallorca

Novasports 6

13:00 Tένις: WTA 500 - Berlin

Novasports Start

14:00 Tένις: WTA 250 - Nottingham

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