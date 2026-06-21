Το πρόγραμμα του Μουντιάλ σήμερα Κυριακή (21/6)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 21/6
SIGMA
07:00 Τυνησία - Ιαπωνία
19:00 Ισπανία - Σ. Αραβία
22:00 Βέλγιο - Ιράν
01:00 Oυρουγουάη - Πρ. Ακρωτήρι
04:00 Ν. Ζηλανδία - Αίγυπτος
Cytavision 4
15:30 Tένις: ATP 500 - London
Cytavision 5
16:30 Tένις: ATP 500 - Halle
Cytavision 6
12:00 Moto GP - Moto 3
13:15 Moto GP - Moto 2
15:00 Moto GP - Aγώνας
Cytavision 7
16:00 Tένις: ATP 250 - Mallorca
Novasports 6
13:00 Tένις: WTA 500 - Berlin
Novasports Start
14:00 Tένις: WTA 250 - Nottingham