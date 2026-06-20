Ολλανδία δίχως φρένα, «σκόρπισε» με... πεντάρα τη Σουηδία!

Η Ολλανδία πέτυχε μια ευρεία νίκη, την πρώτη της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά την ισοπαλία στην πρεμιέρα απέναντι στην Ιαπωνία (2-0), επικρατώντας με 5-1 της Σουηδίας στο «Houston Stadium» για τη δεύτερη αγωνιστική του 6ου ομίλου, «κλειδώνοντας» στην ουσία την υπόθεση πρόκριση.

Οι «Οράνιε» με δύο γκολ, στο ξεκίνημα του κάθε ημιχρόνου, δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους «κυανοκιτρίνους» παίρνοντας προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων με δύο ισάριθμα γκολ από τους Μπρόμπεϊ (5', 17') και Χάκπο (47', 54'). Το μόνο που κατάφερε το σύνολο του Γκράχαμ Πότερ είναι να μειώσει το σκορ με τον Ελάνγκα, σκορπίζοντας προβληματισμό για την ανασταλτική του λειτουργία. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 89ο λεπτό ο Σάμερβιλ, σκοράροντας σε δεύτερο διαδοχικό ματς.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι Ολλανδοί ανέβηκαν στην κορυφή του ομίλου με τέσσερις βαθμούς, αφήνοντας τους Σουηδούς στη 2η θέση με τρεις βαθμούς. Την τελευταία αγωνιστική οι «Οράνιε» θα αντιμετωπίσουν την «ουραγό», έστω και προσωρινά, Τυνησία (εκκρεμεί το παιχνίδι με την Ιαπωνία 21/6, 07:00), ενώ οι Σκανδιναβοί θα τεθούν αντιμέτωποι με τους Ιάπωνες.

Η εξέλιξη του ματς

Δεν θα μπορούσε να ήταν πιο ιδανικό το ξεκίνημα στην αναμέτρηση για την Ολλανδία. Ο Ρόναλντ Κούμαν, αν και τα «άκουσε» για την επιλογή του να αφήσει εκτός ενδεκάδας τον σκόρερ της πρώτη αγωνιστικής, Κρισένσιο Σάμερβιλ, τοποθετώντας στη θέση του τον επιθετικός της Σάντερλαντ, Μπράιαν Μπρόμπεϊ, δικαιώθηκε εν τέλει για την επιλογή του. Μόλις στο 5ο λεπτό, οι «Οράνιε» πήραν το προβάδισμα με τον Χάκπο να τροφοδοτεί τον Μπρόμπεϊ, και ο τελευταίος έστειλε από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο 24χρονος επιθετικός «χτύπησε» εκ νέου στο 17ο λεπτό, διπλασιάζοντας το προβάδισμα για την ομάδα του, αλλά και τα προσωπικά του τέρματα στο παιχνίδι. Ο Μάλεν βρήκε τον Ντάμφρις, εκείνος έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Μπρόμπεϊ βρήκε την μπάλα όσο χρειαζόταν, στέλνοντας τη στα δίχτυα για το 2-0.

Οι Σουηδοί προσπάθησαν να διαχειριστούν το «σοκ» του πρώτου εικοσαλέπτου, αρχίζοντας σιγά - σιγά να ισορροπούν το παιχνίδι, κερδίζοντας μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, στο 37ο έφτασαν με αξιώσεις την αντίπαλη περιοχή, με τον Γιόκερες να δοκιμάζει ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής και τον Βερμπρούγκεν να αποκρούει εντυπωσιακά.

Στη συνέχεια ο ρυθμός αυξήθηκε κατακόρυφα, με τους «Οράνιε» να απαντούν, χάνοντας μοναδική ευκαιρία με τον Μάλεν (40'), ενώ οι «κυανοκίτρινοι» είχαν νέα ευκαιρία με τον Αγιάρι, το σουτ το οποίου πέρασε λίγο πάνω από την εστία του τερματοφύλακα των Ολλανδών.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 44ο λεπτό, οι Σουηδοί πήγαν να δώσουν νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, όμως το γκολ του Λάγκερμπιλκε ακυρώθηκε για οφσάιντ, με αποτέλεσμα να παραμείνει το 2-0.

Η τελευταία καλή στιγμή στο πρώτο μέρος, άνηκε και πάλι στην ομάδα του Γκράχαμ Πότερ, με τον Βερμπρούγκεν να λέει «όχι» στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γιόκερες, όπως και στο σουτ του Αγιάρι στο 45+5'.

Όπως στο πρώτο, έτσι και στο δεύτερο ημίχρονο, το ξεκίνημα για την Σουηδία ήταν καταστροφικό. Οι Ολλανδοί έθεσαν τις βάσεις για μια άνετη και ευρεία επικράτηση, κάνοντας το 3-0, με... το καλησπέρα, μόλις στο 47ο λεπτό. Ο Ντάμφρις έκανε το γύρισμα και ο Χάκπο έστειλε ανενόχλητος τη μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας «αέρα» δυο τερμάτων στους «Οράνιε».

Σαν να μην έφτανε αυτό, η ομάδα του Κούμαν βρήκε και τέταρτο τέρμα στο 54ο λεπτό και πάλι με τον επιθετικό της Λίβερπουλ, ο οποίος έκανε το 4-0 με απίστευτο πλασέ στην αριστερή γωνία, διπλασιάζοντας τα προσωπικά του γκολ στην αναμέτρηση.

Η «βροχή» των γκολ στο δεύτερο 45λεπτό είχε και... συνεχεία. Ο Ελάνγκα έφυγε στην πλάτη της άμυνας των Σουηδών, βγήκε τετ-α-τετ με τον Βερμπρούγκεν, μειώνοντας σε 4-1 για την ομάδα του, τρία λεπτά μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο (59'). Στο τελευταίο εικοσάλεπτο ο ρυθμός έπεσε, με τον Σάμερβιλ να διαμορφώνει στο 89ο λεπτό το τελικό 5-1.

Ολλανδία (Ρόναλντ Κούμαν): Βερμπρούγκεν, Βαν Ντάικ, Βαν Χέκε, Βαν Ντε Βεν, Ντούμφρις, Γκράβενμπεργκ, Ράιντερς (Τιλ 59'), Ντε Γιονγκ (Κουπμέινερς 59'), Γκάκπο, Μάλεν, Μπρόμπεϊ

Σουηδία (Γκράχαμ Πότερ): Νόρντφελντ, Λάγκερμπιλκε, Λίντελοφ, Χίεν, Γκούντμουνσον, Μπέρναντσον (Ελάνγκα 55'), Νίγκρεν (Μπέργκβαλ 56'), Κάρλστρομ (Ζενέλι 56'), Αγιάρι, Ίσακ, Γκιόκερες

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