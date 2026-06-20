Την Κυριακή στην Αθήνα ο Πένια για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό!

O Ινιάκι Πένια αναμένεται την Κυριακή στην Αθήνα, έτσι ώστε να περάσει ιατρικά και να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό!

Tα τυπικά φαίνεται πως απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ινιάκι Πένια στον Παναθηναϊκό! Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ισπανός τερματοφύλακας αναμένεται την Κυριακή (21/06) στην Αθήνα, ώστε να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι»!

O Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με την Μπαρτσελόνα και τον παίκτη, κάτι που σημαίνει ότι απομένουν τα διαδικαστικά για να φορέσει και τυπικά τα πράσινα. Αφού ολοκληρωθεί το τυπικό κομμάτι της μεταγραφής, ο Πένια θα πετάξει για Ολλανδία, όπου θα λάβει χώρα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας.

Ο 27χρονος τερματοφύλακας αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της «La Masia» και το 2021 προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα και δόθηκε δανεικός στη Γαλατάσαραϊ το ίδιο καλοκαίρι.

Πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έλτσε με την οποία κατέγραψε 16 συμμετοχές. Σημειώνεται ότι με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα αγωνίστηκε σε 45 ματς συνολικά.

SPORT-FM.GR