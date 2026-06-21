Ο Ούνταβ ξέρανε τους Ιβοριανούς στις καθυστερήσεις και σφράγισε την ανατροπή της Γερμανίας

Ο 30χρονος επιθετικός της Στουτγκάρδης αποδείχθηκε η χρυσή αλλαγή του Γιούλιαν Νάγκελσμαν και μέσα σε λιγότερο από 40 λεπτά μετέτρεψε το 1-0 της Ακτής Ελεφαντοστού σε 2-1 υπέρ της Μάνσαφτ, που προκρίθηκε στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ μετά από 12 χρόνια.

Η Γερμανία τα ακυρωμένα γκολ, η Ακτή Ελεφαντοστού το έγκυρο

Μουδιασμένα άρχισαν οι δύο ομάδες το παιχνίδι, με τη Γερμανία να έχει την μπάλα στα πόδια της και την Ακτή Ελεφαντοστού να προσπαθεί να αμυνθεί στο δικό της μισό.

Η πρώτη τελική του αγώνα καταγράφηκε στο 10′, με τον Φοφανά να δείχνει την ετοιμότητά του. Ο Χάβερτς πήρε την κεφαλιά από τη σέντρα του Κίμιχ, με τον τερματοφύλακα της Ακτής Ελεφαντοστού να πέφτει στη δεξιά του γωνία και να διώχνει.

Η Μάνσαφτ συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 18′ έφτασε στη δεύτερη τελική της. Ο Μουσιάλα βρήκε λίγο χώρο έξω από την περιοχή, σούταρε με το δεξί, όμως η μπάλα πέρασε μακριά από το αριστερό κάθετο δοκάρι των Αφρικανών.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Ενμέτσα σούταρε εκτός περιοχής και από κεντρική θέση, ο Σανγκαρέ έβαλε την κόντρα και η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Φοφανά για να βγει κόρνερ.

Από την εξέλιξη της φάσης, οι τυπικά γηπεδούχοι βρήκαν δίχτυα, όμως καταλογίστηκε φάουλ του Πάβλοβιτς πάνω στον Φοφανά, καθώς δεν τον άφησε να μπλοκάρει την μπάλα χτυπώντας τον.

Και αφού το σύνολο του Νάγκελσμαν δεν μετουσίωνε σε γκολ την υπεροχή του, είπε να το κάνουν οι Αφρικανοί κόντρα στη ροή του αγώνα, σοκάροντας τους Γερμανούς. Στο 30′, ο Ντιομαντέ έκανε το παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά, ο Ντιαλό αιφνιδιάστηκε, με τη δεύτερη επιχείρησε από κοντινή απόσταση να νικήσει τον Νόιερ, ο Μπράουν του έβαλε το στοπ με τάκλιν, με την μπάλα να φτάνει στον αρχηγό των Ελεφάντων, που με το δεξί έκανε το 1-0.

Η Ακτή Ελεφαντοστού θέλησε να εκμεταλλευτεί την ψυχρολουσία που υπέστησαν οι Γερμανοί. Στο 38′ οι Ελέφαντες έκλεψαν την μπάλα στον χώρο του κέντρου, ο Μπονί έγινε κάτοχος αυτής λίγο έξω από την περιοχή του Νόιερ, την έφερε στο δεξί, σούταρε, όμως ο 41χρονος κίπερ ήταν στη θέση του και μπλόκαρε εύκολα.

Ένα λεπτό μετά, η Γερμανία είδε να της ακυρώνεται και δεύτερο τέρμα, αυτή τη φορά με σκόρερ τον Χάβερτς, αφού στην αρχή της φάσης ο Μουσιάλα υπέπεσε σε φάουλ για να κλέψει την μπάλα.Τελευταία αξιόλογη στιγμή στο πρώτο μέρος ήταν για τη Μάνσαφτ στο 45+7′. Σανέ και Ενμέτσα έκρυψαν την μπάλα, ο δεύτερος βρήκε με τακουνάκι τον Βιρτς, αυτός από τα δεξιά πάτησε περιοχή, έφτασε σε κεντρική θέση, όμως το σουτ που έκανε ήταν τελείως αδύναμο και δεν ανησύχησε τον Φοφανά.

Η Γερμανία ήταν αυτή που φυσιολογικά θα έπρεπε να ψάξει το γκολ της ισοφάρισης, όμως οι στιγμές ήταν για την Ακτή Ελεφαντοστού στο πρώτο 15λεπτο του δεύτερου μέρους.

Αρχικά, στο 51′ ο Ουλάι έδειξε ότι μπορεί κιόλας να απειλήσει. Κουβάλησε την μπάλα, την έδωσε δεξιά του στο Ντιαλό, αυτός ολοκλήρωσε το ένα-δύο, με τον 20χρονο χαφ να σουτάρει με το δεξί μέσα από την περιοχή του Νόιερ, όμως η μπάλα να περνάει πάνω από την εστία τη Γερμανίας.Έπειτα, και συγκεκριμένα στο 56′, η μπάλα μετά από κόντρα έφτασε μπροστά στον Ντιομαντέ, ο οποίος σούταρε εκτός περιοχής με το δεξί, που δεν είναι το “καλό” του πόδι και έτσι δεν απειλήθηκε ο Νόιερ. Η μπάλα έφυγε άουτ.

Οι τρεις αλλαγές του Νάγκελσμαν έφεραν νέα πνοή στη Γερμανία, η οποία απείλησε για πρώτη φορά στο δεύτερο 45λεπτο στο 64′. Ο Φοφανά έκανε άστοχη έξοδο, ο Χάβερτς πήρε την κεφαλιά από το κόρνερ του Κίμιχ, όμως δεν μπόρεσε να στείλει στην μπάλα στα δίχτυα της Ακτής Ελεφαντοστού.

Ωστόσο, τέσσερα λεπτά μετά η κατάληξη ήταν διαφορετική, με δύο από τις τρεις αλλαγές να δίνουν τη λύση. Ο Αμίρι έκανε μία μαεστρική και φαρμακερή σέντρα με το δεξί από δεξιά, ο Ουντάβ τρύπωσε στην άμυνα της Ακτής Ελεφαντοστού και εκτέλεσε τον Φοφανά για το 1-1.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Νόιερ, Κίμιχ, Τα, Σλότερμπεκ (46′ Ρούντιγκερ), Μπράουν, Ενμέτσα, Πάβλοβιτς (60′ Αμίρι), Σανέ (60′ Λέβελινγκ), Μουσιάλα (60′ Ουντάβ), Βιρτς, Χάβερτς (85′ Γκορέτσκα)

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ: Γ. Φοφανά, Κόναν, Σινγκό (82′ Ντουέ), Κοσουνού, Αγμπαντού, Κεσιέ, Σανγκαρέ (75′ Σ. Φοφανά), Ουλάι, Μπονί (75′ Γκεσάν), Ντιαλό (75′ Αντινγκρά), Ντιομαντέ (85′ Πεπέ)

sport24.gr