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Ισπανία-Σαουδική Αραβία: Must-win για τη «ρόχα», για νέα έκπληξη οι Άραβες

ΓΗΠΕΔΟ

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Ισπανία-Σαουδική Αραβία: Must-win για τη «ρόχα», για νέα έκπληξη οι Άραβες

Η Ισπανία της μεγάλης «γκέλας» στην 1η αγωνιστική και η Σαουδική Αραβία της έκπληξης κόντρα στην Ουρουγουάη, έρχονται αντιμέτωπες για τον 2ο γύρο του Μουντιάλ 2026.

Η Ισπανία και η Σαουδική Αραβία διασταυρώνουν τα ξίφη τους το απόγευμα της Κυριακής (19:00) για τη 2η αγωνιστική του 8ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την υπόθεση της πρόκρισης στη φάση των «32».

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν τη διοργάνωση με ισοπαλίες και βρίσκονται μαζί με το Πράσινο Ακρωτήρι και την Ουρουγουάη στον έναν βαθμό, γεγονός που διατηρεί ανοιχτούς όλους τους λογαριασμούς στον όμιλο. Η Ισπανία θεωρείται το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης, ωστόσο η εικόνα της στην πρεμιέρα δημιούργησε ερωτηματικά, την ώρα που η Σαουδική Αραβία έδειξε ότι μπορεί να βάλει δύσκολα σε κάθε αντίπαλο.

Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε απογοήτευσε στην πρώτη αγωνιστική, μένοντας στο 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήρι. Οι «φούριας ρόχας» δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις και έδειξαν έλλειψη φαντασίας στο επιθετικό τρίτο, με την είσοδο του Λαμίν Γιαμάλ να δίνει την απαιτούμενη ώθηση στο παιχνίδι τους.

Παρά τη μέτρια εκκίνηση, η Ισπανία παραμένει ένα από τα φαβορί για διάκριση στη διοργάνωση και γνωρίζει ότι μία νίκη απέναντι στη Σαουδική Αραβία θα την φέρει σε πλεονεκτική θέση για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η πίεση, πάντως, είναι ήδη αυξημένη, καθώς η «ρόχα» αναζητά μια πορεία αντάξια της ποιότητάς της μετά από αρκετές απογοητευτικές παρουσίες σε Παγκόσμια Κύπελλα, έχοντας αποκλειστεί στους «16» το 2018 και το 2022, ενώ το 2014 δεν είχε περάσει καν από τη φάση των ομίλων.

Από την άλλη, η Σαουδική Αραβία άφησε θετικές εντυπώσεις στην πρεμιέρα της, αποσπώντας ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη. Η ομάδα του Γιώργου Δώνη προηγήθηκε λίγο πριν από το ημίχρονο με τον Αμπντουλελάχ Αλ Άμρι και έφτασε πολύ κοντά σε μια μεγάλη νίκη, πριν δεχθεί την ισοφάριση στα τελευταία λεπτά από τον Μάξι Αραούχο.

Τα «Πράσινα Γεράκια» απέδειξαν ότι διαθέτουν οργάνωση και ανταγωνιστικότητα, στοιχεία που τους επιτρέπουν να ελπίζουν σε μια υπέρβαση απέναντι στην Ισπανία. Ένα θετικό αποτέλεσμα θα τους δώσει σημαντικό προβάδισμα ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής με το Πράσινο Ακρωτήρι και θα ενισχύσει σημαντικά τις πιθανότητες πρόκρισης.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν καταφέρει ποτέ να νικήσουν την Ισπανία, οι Σαουδάραβες μπορούν να αντλήσουν αυτοπεποίθηση από την εμφάνιση του Πράσινου Ακρωτηρίου απέναντι στους Ίβηρες, πιστεύοντας ότι έχουν τις δυνατότητες να διεκδικήσουν ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα στο τουρνουά.

Η παράδοση είναι με το μέρος των Ισπανών, οι οποίοι είχαν επικρατήσει με 1-0 της Σαουδικής Αραβίας στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2006, ενώ έχουν κερδίσει και τις δύο φιλικές αναμετρήσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Ισπανία (Ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρουίθ, Ρόδρι, Πέδρι, Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ, Νίκο Γουίλιαμς.

Σαουδική Αραβία (Δώνης): Αλ-Οουάις, Αμπντουλχαμίντ, Αλ Ταμπάκτι, Αλ Άμρι, Αλ Χάρμπι, Αλ Σαμάτ, Αλ-Χαϊμπάρι, Κανό, Σαλέμ Αλ Ντόσαρι, Αλ Μπουραϊκάν, Αλ Τζουγουάιρ.

sport-fm.gr 

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World Cup 2026

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