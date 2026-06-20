Οι ενδεκάδες στο Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού

Στο πρώτο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του πέμπτου ομίλου του Μουντιάλ, η Γερμανία αντιμετωπίζει την Ακτή Ελεφαντοστού.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νικηφόρα στην πρεμιέρα επικρατώντας των Κουρασάο και Εκουαδόρ αντίστοιχα και ψάχνουν «τρίποντο» πρόκρισης απόψε (20/6).

Όσον αφορά τις αρχικές ενδεκάδες, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν επέλεξε τον Νόιερ κάτω από τα δοκάρια, τους Κίμιχ και Μπράουν στα άκρα της άμυνας και δίδυμο στα στόπερ, τους Τα και Σλότερμπεκ. Ενμέτσα και Πάβλοβιτς στη μεσαία γραμμή, Σανέ και Βιρτς στα «φτερά» της επίθεσης, ενώ πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Χάβερτς, ο Μουσιάλα.

Ο Εμέρς Φαέ, ξεκινά με τον Φοφανά κάτω από τα δοκάρια, τους Σίνγκο και Κόναν στα άκρα της άμυνας και δίδυμο στα στόπερ τους Αγκμπαντού και Κοσσονού.

Κεσιέ και Σανγκαρέ στη μεσαία γραμμή, Ντιαλό και Ντιομαντέ σε ρόλο εξτρέμ, ενώ Ουλαΐ και Μπόνι, ξεκινούν μαζί στην «αιχμή του δόρατος».

athleitko.gr