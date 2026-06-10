Προσφέρει πάνω από 6 εκατ. ευρώ στην Μπρέντφορντ για τον Γιένσεν o Παναθηναϊκός

Ο Ματίας Γιένσεν παραμένει η πρώτη επιλογή του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και ειδικότερα για τη θέση του βασικού «8αριού», με την περίπτωσή του να βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο του μεταγραφικού σχεδιασμού των «πράσινων».

Η έλευση του Γιάκομπ Νίστρουπ ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για τον 30χρονο διεθνή Δανό μέσο, καθώς θεωρείται ποδοσφαιριστής που ανταποκρίνεται πλήρως στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που αναζητά ο νέος τεχνικός του «τριφυλλιού».

Όπως έχει επισημανθεί τις τελευταίες μέρες, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη παρουσιάσει στην πλευρά του παίκτη (συγκεκριμένα στους εκπροσώπους του) πρόταση τριετούς διάρκειας με ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ, συν σημαντικά μπόνους.

Ο δε Γιένσεν εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησής του στην Αθήνα, έχοντας συζητήσει εκτενώς με τον Νίστρουπ για το αγωνιστικό πλάνο και τον ρόλο που προορίζεται να έχει στην ομάδα. Μοναδικός προβληματισμός του αφορά το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος, χωρίς ωστόσο να προκύπτει, μέχρι στιγμής, ότι αυτός ο «ενδοιασμός» θα μπορούσε να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για τη μεταγραφή.

Το επόμενο στάδιο αφορά τις διαπραγματεύσεις με την Μπρέντφορντ, η οποία ενεργοποίησε την 1η Ιουνίου την οψιόν επέκτασης του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2027. Πληροφορίες από τη Δανία αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει ήδη γνωστοποιήσει στην αγγλική ομάδα την πρόθεσή του να προχωρήσει στην απόκτηση του παίκτη, με πρόταση που θα ξεπερνάει τα 6 εκατ. ευρώ μαζί με μπόνους.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε φάση διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο συλλόγων, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξή της.