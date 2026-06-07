Τέλος από τον ΠΑΟΚ ο Καρυπίδης, πιθανές και περαιτέρω αλλαγές

Οι αλλαγές στο οργανόγραμμα του ΠΑΟΚ προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, μετά την ανακοίνωση πως Αντρέ Βιεϊρίνια και Λέο Μάτος αναλαμβάνουν τα ηνία του συλλόγου, όσον αφορά το κομμάτι σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο των αλλαγών βρίσκεται και η αποχώρηση του επί οκτώ ετών τεχνικού διευθυντή, Χρήστου Καρυπίδη, με τον Βιεϊρίνια να έχει πλέον το ρόλο αυτό και τον Μάτος χρέη Αθλητικού διευθυντή.

Ο Καρυπίδης υπήρξε σημαντικότατο μέλος στον σχεδιασμό του ΠΑΟΚ, όντας «παρών» στις πρωταθληματικές σεζόν του «Δικέφαλου του Βορρά», ενώ παράλληλα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών από τις ακαδημίες, με πιο...δυνατά παραδείγματα τους Κωνσταντέλια, Τζίμα και Κουλιεράκη.

Οι διεργασίες στο εσωτερικό του συλλόγου συνεχίζονται και δεν αποκλείεται να υπάρξουν περαιτέρω αποχωρήσεις, με τον επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ, Ματέο Σέρα να βρίσκεται υπό αξιολόγηση.

gazzetta.gr