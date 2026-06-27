ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Προχωρούν οι επαφές με Μαντσίνι»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Προχωρούν οι επαφές με Μαντσίνι»

Ο Άρης συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον Ντάνιελ Μαντσίνι, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία και τις επαφές να προχωρούν για την επιστροφή του.

Ο Άρης συνεχίζει με έντονους ρυθμούς τις κινήσεις του για την ενίσχυση του ρόστερ και μία από τις υποθέσεις που βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες αφορά την επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνι στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περάσει πλέον από το στάδιο της αρχικής διερεύνησης σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Στο τραπέζι βρίσκονται οικονομικές προτάσεις, αντιπροτάσεις και όλα τα δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν σε συμφωνία, με τους ανθρώπους του Άρη να αντιμετωπίζουν την υπόθεση με ιδιαίτερη σοβαρότητα.

Ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει αναλάβει προσωπικά τις επαφές, δείχνοντας τη μεγάλη επιθυμία της διοίκησης να φέρει ξανά τον Αργεντινό εξτρέμ στη Θεσσαλονίκη. Στόχος είναι ο ποδοσφαιριστής να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα στην προετοιμασία, ώστε να γνωρίσει άμεσα τις απαιτήσεις του Μιχάλη Γρηγορίου και να μπει γρήγορα στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

Από την πλευρά του ο Μαντσίνι εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής. Είναι ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον ΑΠΟΕΛ και δεν δεσμεύεται πλέον με συμβόλαιο, γεγονός που διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή, καθώς οι συζητήσεις συνεχίζονται σε θετικό κλίμα. Ο Άρης έχει ήδη καταθέσει τη δική του οικονομική πρόταση και αναμένει την τελική απάντηση του ποδοσφαιριστή, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

ΕλλαδαΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επέστρεψε στην Ομόνοια 29Μ ο Σωτηρίου

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Μαζεμένες μεταγραφές για τον Εθνικό Άχνας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Φόβοι στην Ισπανία για τον Νίκο Γουίλιαμς - Μπορεί να χάσει τη συνέχεια του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

«Προχωρούν οι επαφές με Μαντσίνι»

Ελλάδα

|

Category image

Έβαλε τα κόκκινα ο Σένσι (Η διάρκεια του συμβολαίου του)

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έξαλλος ο Μπιέλσα στις δηλώσεις μετά τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης

World Cup 2026

|

Category image

ΑΕΚ: Ο Ριμπάλτα δουλεύει πολλά μεταγραφικά μέτωπα – Έρχεται η επόμενη κίνηση

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ξέσπασε ο Ταρέμι κατά FIFA και Ινφαντίνο!

World Cup 2026

|

Category image

Χωρίς Ρις Τζέιμς η Αγγλία κόντρα στον Παναμά - Αμφίβολος και ο Έλιοτ Άντερσον

World Cup 2026

|

Category image

Δεν... ανησυχεί καθόλου μαζί του ο Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μυθικός Βοζίνια, έπιασε ένα απίθανο ρεκόρ σε Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

Γιάννης: «Το 2020 σκέφτηκα να απομακρυνθώ από το μπάσκετ αλλά τώρα είμαι ανίκητός»

NBA

|

Category image

Δεν παίζει με Ιορδανία ο Μέσι!

World Cup 2026

|

Category image

Ολοταχώς για μεγάλα ντέρμπι στους «16» - Τα ζευγάρια των «32» και οι εκκρεμότητες

World Cup 2026

|

Category image

Έγραψε ιστορία το Πράσινο Ακρωτήρι!

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη