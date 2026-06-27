«Προχωρούν οι επαφές με Μαντσίνι»

Ο Άρης συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον Ντάνιελ Μαντσίνι, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία και τις επαφές να προχωρούν για την επιστροφή του.

Ο Άρης συνεχίζει με έντονους ρυθμούς τις κινήσεις του για την ενίσχυση του ρόστερ και μία από τις υποθέσεις που βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες αφορά την επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνι στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περάσει πλέον από το στάδιο της αρχικής διερεύνησης σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Στο τραπέζι βρίσκονται οικονομικές προτάσεις, αντιπροτάσεις και όλα τα δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν σε συμφωνία, με τους ανθρώπους του Άρη να αντιμετωπίζουν την υπόθεση με ιδιαίτερη σοβαρότητα.

Ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει αναλάβει προσωπικά τις επαφές, δείχνοντας τη μεγάλη επιθυμία της διοίκησης να φέρει ξανά τον Αργεντινό εξτρέμ στη Θεσσαλονίκη. Στόχος είναι ο ποδοσφαιριστής να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα στην προετοιμασία, ώστε να γνωρίσει άμεσα τις απαιτήσεις του Μιχάλη Γρηγορίου και να μπει γρήγορα στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

Από την πλευρά του ο Μαντσίνι εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής. Είναι ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον ΑΠΟΕΛ και δεν δεσμεύεται πλέον με συμβόλαιο, γεγονός που διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή, καθώς οι συζητήσεις συνεχίζονται σε θετικό κλίμα. Ο Άρης έχει ήδη καταθέσει τη δική του οικονομική πρόταση και αναμένει την τελική απάντηση του ποδοσφαιριστή, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες.

sport-fm.gr