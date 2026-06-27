ΑΕΚ: Ο Ριμπάλτα δουλεύει πολλά μεταγραφικά μέτωπα – Έρχεται η επόμενη κίνηση

Η ΑΕΚ συνεχίζει τον μεταγραφικό σχεδιασμό με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα να χειρίζεται πολλές υποθέσεις ταυτόχρονα, ενώ η επόμενη προσθήκη αναμένεται μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Η ΑΕΚ συνεχίζει μεθοδικά τον μεταγραφικό της σχεδιασμό, με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα να έχει ανοιχτά αρκετά μέτωπα ταυτόχρονα, επιδιώκοντας να ολοκληρώσει τις απαραίτητες κινήσεις πριν από την αναχώρηση της ομάδας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Σε αντίθεση με την περσινή μεταγραφική περίοδο, όταν αρκετές υποθέσεις προχωρούσαν διαδοχικά και ορισμένες δεν είχαν την επιθυμητή κατάληξη, φέτος ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση, δουλεύοντας παράλληλα πολλές περιπτώσεις, ώστε η Ένωση να έχει περισσότερες επιλογές και να αποφύγει δυσάρεστες εξελίξεις.Στην ΑΕΚ επικρατεί ηρεμία γύρω από τον μεταγραφικό σχεδιασμό, με τους ανθρώπους της ομάδας να θεωρούν πως οι εξελίξεις θα επιταχυνθούν μέσα στην εβδομάδα. Η απόκτηση ποδοσφαιριστών παραμένει βασική προτεραιότητα, με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν περισσότερες κινήσεις μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας στις 6 Ιουλίου.

Οι «κιτρινόμαυροι» εξακολουθούν να αναζητούν έναν κεντρικό χαφ που θα πλαισιώσει τους Ορμπελίν Πινέδα και Ράζβαν Μαρίν, έναν στόπερ που προορίζεται για βασικός, αλλά και έναν ποδοσφαιριστή για το αριστερό άκρο της επίθεσης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η επόμενη μεταγραφική εξέλιξη για την ΑΕΚ αναμένεται μέσα στο προσεχές 24ωρο, με τον Ριμπάλτα να συνεχίζει τις επαφές του προκειμένου να ολοκληρωθεί ακόμη μία σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου.

sport-fm.gr