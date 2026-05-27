Δεν πέρασε η αναδιάρθρωση στη Super League

Ποιοι ψήφισαν υπέρ και κατά

Με το υπάρχον format θα συνεχίσει να διεξάγεται και επίσημα το ελληνικό πρωτάθλημα.

Η πρόταση για αναδιάρθρωση της Stoiximan Super League δεν πέρασε από το Δ.Σ. του συνεταιρισμού.

Συγκεκριμένα είχε κατατεθεί αίτημα από 5 ΠΑΕ (ΠΑΟΚ, ΑΕΛ Novibet, Asteras AKTOR, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός) να μην υποβιβαστεί κανένας απ’ όσους έπεσαν αγωνιστικά φέτος και παράλληλα να καταργηθούν τα playoffs και τα playouts.

Στη σχετική ψηφοφορία λοιπόν με τη συγκεκριμένη πρόταση τάχθηκε επίσης ο Λεβαδειακός, όπως και η ΕΠΟ, ενώ λευκό ψήφισε ο Ολυμπιακός.

Το 7-7 που διαμορφώθηκε ωστόσο (καθώς απέναντι τάχθηκαν οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, ΟΦΗ και Κηφισιά), σφράγισε ότι δεν θα περάσει η αναδιάρθρωση, καθώς για να συμβεί αυτό απαιτούταν τα 3/4 των ψήφων.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

