Δεν πέρασε η αναδιάρθρωση στη Super League

Με το υπάρχον format θα συνεχίσει να διεξάγεται και επίσημα το ελληνικό πρωτάθλημα.

Η πρόταση για αναδιάρθρωση της Stoiximan Super League δεν πέρασε από το Δ.Σ. του συνεταιρισμού.

Συγκεκριμένα είχε κατατεθεί αίτημα από 5 ΠΑΕ (ΠΑΟΚ, ΑΕΛ Novibet, Asteras AKTOR, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός) να μην υποβιβαστεί κανένας απ’ όσους έπεσαν αγωνιστικά φέτος και παράλληλα να καταργηθούν τα playoffs και τα playouts.

Στη σχετική ψηφοφορία λοιπόν με τη συγκεκριμένη πρόταση τάχθηκε επίσης ο Λεβαδειακός, όπως και η ΕΠΟ, ενώ λευκό ψήφισε ο Ολυμπιακός.

Το 7-7 που διαμορφώθηκε ωστόσο (καθώς απέναντι τάχθηκαν οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος, Βόλος, ΟΦΗ και Κηφισιά), σφράγισε ότι δεν θα περάσει η αναδιάρθρωση, καθώς για να συμβεί αυτό απαιτούταν τα 3/4 των ψήφων.