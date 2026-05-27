ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάντσεστερ Σίτι: Συμφώνησε με τον Άντερσον σε πενταετές συμβόλαιο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μάντσεστερ Σίτι: Συμφώνησε με τον Άντερσον σε πενταετές συμβόλαιο

Διαρρέει πως έχει συμφωνήσει με τη Νότιγχαμ στα 100 εκατ. ευρώ

Η Μάντσεστερ Σίτι εμφανίζεται σίγουρη πως από το καλοκαίρι θα έχει στο ρόστερ της τον Ελιοτ Αντερσον, αφού διαρρέει πως έχει συμφωνήσει με τη Νότιγχαμ στα 100 εκατ. ευρώ για τα δικαιώματα του και με τον ίδιο σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, όπως σχετικά αναφέρει η αγγλική εφημερίδα «Daily Mirror».

Ο 23χρονος Αγγλος διεθνής μέσος έχει εντυπωσιάσει φέτος με τις εμφανίσεις του και η Σίτι είχε ξεκινήσει από το Μάρτιο τις επαφές για την απόκτηση του. 

Ο Αντερσον έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029 και θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του με τη διοίκηση της Νότιγχαμ να δίνει τα χέρια με τον αθλητικό διευθυντή της Σίτι, Ούγκο Βιάνα, ο οποίος ήδη είχε προφορική συμφωνία με τον μάνατζερ του διεθνή μέσου.

Να σημειωθεί πως ο Αντερσον μεταγράφηκε από τη Νιούκαστλ στη Νότιγχαμ το καλοκαίρι του 2024 αντί 35 εκατ, ευρώ και από τότε το κασέ του έχει «εκτοξευτεί».

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Τα… καλύτερα του Γιόβετιτς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μάντσεστερ Σίτι: Συμφώνησε με τον Άντερσον σε πενταετές συμβόλαιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Σφήνα» στην Μπάγερν για τον Γκόρντον η Μπαρτσελόνα, δύο λύσεις εξετάζει ο Χάου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κέβιν Μπαμπού: Ανοίγει ο… δρόμος για την Ομόνοια;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν πέρασε η αναδιάρθρωση στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

Παραμένει στα πράσινα ο Χένρι Μπέιτς Ανδρέου

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Η Κύπρος υποδέχεται τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης

EUROLEAGUE

|

Category image

Επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της Πάλας και της Ράγιο στη Λειψία!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ για Ρομπέρζ: «Αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την αμυντική λειτουργία της ομάδας μας»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Φιλική ήττα της Εθνικής Νέων Κ-19 από την Ελλάδα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Φιγουράρει στους τοπ σκόρερ της Ευρώπης ο Μαέ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τρελά λεφτά για τον Λοΐζου, με… ενδιαφερόμενη την Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Παρελθόν και ο Έργας – «Δεν μπόρεσε να προσφέρει ουσιαστικά λόγω του τραυματισμού»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τέλος και επίσημα ο Γκαρσία από την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Προπονητής της χρονιάς στο ΝΒΑ ο Μαζούλα των Σέλτικς

NBA

|

Category image

Διαβαστε ακομη