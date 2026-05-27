Μάντσεστερ Σίτι: Συμφώνησε με τον Άντερσον σε πενταετές συμβόλαιο

Η Μάντσεστερ Σίτι εμφανίζεται σίγουρη πως από το καλοκαίρι θα έχει στο ρόστερ της τον Ελιοτ Αντερσον, αφού διαρρέει πως έχει συμφωνήσει με τη Νότιγχαμ στα 100 εκατ. ευρώ για τα δικαιώματα του και με τον ίδιο σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, όπως σχετικά αναφέρει η αγγλική εφημερίδα «Daily Mirror».

Ο 23χρονος Αγγλος διεθνής μέσος έχει εντυπωσιάσει φέτος με τις εμφανίσεις του και η Σίτι είχε ξεκινήσει από το Μάρτιο τις επαφές για την απόκτηση του.

Ο Αντερσον έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029 και θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του με τη διοίκηση της Νότιγχαμ να δίνει τα χέρια με τον αθλητικό διευθυντή της Σίτι, Ούγκο Βιάνα, ο οποίος ήδη είχε προφορική συμφωνία με τον μάνατζερ του διεθνή μέσου.

Να σημειωθεί πως ο Αντερσον μεταγράφηκε από τη Νιούκαστλ στη Νότιγχαμ το καλοκαίρι του 2024 αντί 35 εκατ, ευρώ και από τότε το κασέ του έχει «εκτοξευτεί».