Επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της Πάλας και της Ράγιο στη Λειψία!

Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο αναμετρώνται απόψε (27/05) στη Λειψία, στον τελικό του φετινού Conference League, διεκδικώντας το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους.

Τόσο οι «αετοί» όσο και η μαδριλένικη ομάδα έχουν «κουβαλήσει» αρκετό κόσμο στην πόλη της Σαξονίας, με τους οπαδούς των δύο ομάδων ωστόσο να μην μπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά.

Αντιθέτως, όταν Άγγλοι και Ισπανοί οπαδοί συναντήθηκαν χθες (26/05) το απόγευμα στους δρόμους της Λειψίας δημιουργήθηκαν εντάσεις που κατέληξαν σε ρίψεις αντικειμένων, μαζί με χειροδικίες!

Βέβαια, υπήρξε καθοριστική παρέμβαση της γερμανικής Αστυνομίας, προκειμένου να ηρεμήσει η κατάσταση και τα επεισόδια να μην πάρουν μεγάλη έκταση.