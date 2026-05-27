«Τρέχει» τον σχεδιασμό ο Λουτσέσκου

Σε φάση έντονου σχεδιασμού έχει μπει ο ΠΑΟΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να θέλει να κλείσει γρήγορα βασικά «μέτωπα» ενόψει της νέας σεζόν, γνωρίζοντας πως ο χρόνος πιέζει.

Ο Ρουμάνος τεχνικός έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως η διατήρηση του βασικού κορμού αποτελεί προτεραιότητα, με στόχο να διατηρηθεί η «ραχοκοκαλιά» της ομάδας και να χτιστεί πάνω σε αυτήν το σύνολο της επόμενης χρονιάς. Παράλληλα, όμως, είναι δεδομένο πως απαιτούνται στοχευμένες προσθήκες για να καλυφθούν τα κενά και να ανέβει ποιοτικά το ρόστερ.

Το πλάνο προβλέπει τουλάχιστον δύο μεταγραφές μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Άλλωστε, μπροστά υπάρχουν οι απαιτητικοί προκριματικοί γύροι, που δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις ή λάθη στον σχεδιασμό.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί εκείνη του Γιώργου Γιακουμάκη. Ο Έλληνας επιθετικός συνεχίζει να απασχολεί τον ΠΑΟΚ, ωστόσο η υπόθεσή του μόνο εύκολη δεν είναι. Ο διεθνής φορ δεν βρίσκεται στο βασικό πλάνο της ομάδας του, όμως παραμένει ένας παίκτης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στη φιλοσοφία του Λουτσέσκου: ένταση στο παιχνίδι, πίεση ψηλά και αποτελεσματικότητα στο σκοράρισμα.

Για να προχωρήσει η υπόθεση, θα πρέπει να υπάρξει σημαντική υποχώρηση στις οικονομικές απαιτήσεις της Κρους Αζούλ, καθώς το ποσό που έχει δαπανηθεί για την απόκτησή του φτάνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει κυρίως το σενάριο δανεισμού, με οψιόν αγοράς που θα κυμαίνεται σε πιο προσιτά επίπεδα.

Την ίδια ώρα, στον Δικέφαλο περιμένουν απαντήσεις από συγκεκριμένους στόχους, ενώ αξιολογούνται συνεχώς επιλογές από την αγορά, με στόχο να γίνουν κινήσεις ουσίας και όχι εντυπωσιασμού. Το ζητούμενο είναι η συνοχή, η σωστή χημεία και η ποιοτική ενίσχυση σε καίριες θέσεις.