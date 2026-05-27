ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Σφήνα» στην Μπάγερν για τον Γκόρντον η Μπαρτσελόνα, δύο λύσεις εξετάζει ο Χάου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Σφήνα» στην Μπάγερν για τον Γκόρντον η Μπαρτσελόνα, δύο λύσεις εξετάζει ο Χάου

Τι υποστηρίζει η ισπανική εφημερίδα «Mundo Deportivo»

Η διοίκηση της Μπάγερν Μονάχου, μετά από εισήγηση του Βενσάν Κομπανί, συνεχίζει τις διαδικασίες για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης με την απόκτηση του Αντονι Γκόρντον της Νιούκαστλ, αλλά στην προσπάθεια των Βαυαρών μπήκε «σφήνα» η Μπαρτσελόνα, η οποία φέρεται πλέον ως το φαβορί για να πάρει τα δικαιώματα του Αγγλου διεθνή επιθετικού, όπως σχετικά υποστηρίζει η ισπανική εφημερίδα «Mundo Deportivo».

Μάλιστα το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως ο 25χρονος διεθνής επιθετικός προτιμά να παίξει στην Μπαρτσελόνα και όχι στην πρωταθλήτρια Γερμανίας. Αυτό προέκυψε από το ταξίδι του αθλητικού διευθυντή των Καταλανών, Ντέκο, στο Λονδίνο, έχοντας μαζί και τους δύο βοηθούς του, Μπόγιαν Κρκιτς και Ζοάο Αμαράλ. Η αντιπροσωπεία της «Μπάρτσα» συναντήθηκε με τον Γκόρντον και τον ατζέντη του και οι δύο πλευρές, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η εφημερίδα, έδωσαν τα χέρια για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας!

Να σημειωθεί πως ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Μαξ Εμπερλ, προσέγγισε επίσημα την περασμένη εβδομάδα τη Νιούκαστλ και πρόσφερε 83 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του. Η ομάδα της βόρειας Αγγλίας είναι ανοικτή στην παραχώρηση του και αποφάσισε να τον δώσει στην πρωταθλήτρια Γερμανίας και όχι σε μια ανταγωνιστική ομάδα στην Premier League, όπως η Αρσεναλ. Τη φετινή σεζόν ο Αγγλος διεθνής εξτρέμ είχε 17 γκολ και πέντε ασίστ σε 47 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις, με τις «καρακάξες».

Από την πλευρά της η ομάδα του Εντι Χάου ψάχνει για τον αντικαταστάτη του και ο Αγγλος κόουτς έχει ξεχωρίσει δύο παίκτες: Τον 21χρονο Βέλγο εξτρέμ της Λιλ, Ματίας Φερνάντες-Πάρντο, που είχε φέτος οκτώ γκολ και επτά ασίστ σε 41 ματς, και τον 22χρονο Καταλανό ακραίο επιθετικό της Οσασούνα, που ξεχώρισε φέτος στην Ισπανία με επτά γκολ και πέντε ασίστ σε 36 αγώνες.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Τα… καλύτερα του Γιόβετιτς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μάντσεστερ Σίτι: Συμφώνησε με τον Άντερσον σε πενταετές συμβόλαιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Σφήνα» στην Μπάγερν για τον Γκόρντον η Μπαρτσελόνα, δύο λύσεις εξετάζει ο Χάου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κέβιν Μπαμπού: Ανοίγει ο… δρόμος για την Ομόνοια;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν πέρασε η αναδιάρθρωση στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

Παραμένει στα πράσινα ο Χένρι Μπέιτς Ανδρέου

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Η Κύπρος υποδέχεται τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης

EUROLEAGUE

|

Category image

Επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της Πάλας και της Ράγιο στη Λειψία!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ για Ρομπέρζ: «Αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την αμυντική λειτουργία της ομάδας μας»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Φιλική ήττα της Εθνικής Νέων Κ-19 από την Ελλάδα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Φιγουράρει στους τοπ σκόρερ της Ευρώπης ο Μαέ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τρελά λεφτά για τον Λοΐζου, με… ενδιαφερόμενη την Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Παρελθόν και ο Έργας – «Δεν μπόρεσε να προσφέρει ουσιαστικά λόγω του τραυματισμού»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τέλος και επίσημα ο Γκαρσία από την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Προπονητής της χρονιάς στο ΝΒΑ ο Μαζούλα των Σέλτικς

NBA

|

Category image

Διαβαστε ακομη