«Σφήνα» στην Μπάγερν για τον Γκόρντον η Μπαρτσελόνα, δύο λύσεις εξετάζει ο Χάου

Η διοίκηση της Μπάγερν Μονάχου, μετά από εισήγηση του Βενσάν Κομπανί, συνεχίζει τις διαδικασίες για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της επίθεσης με την απόκτηση του Αντονι Γκόρντον της Νιούκαστλ, αλλά στην προσπάθεια των Βαυαρών μπήκε «σφήνα» η Μπαρτσελόνα, η οποία φέρεται πλέον ως το φαβορί για να πάρει τα δικαιώματα του Αγγλου διεθνή επιθετικού, όπως σχετικά υποστηρίζει η ισπανική εφημερίδα «Mundo Deportivo».

Μάλιστα το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως ο 25χρονος διεθνής επιθετικός προτιμά να παίξει στην Μπαρτσελόνα και όχι στην πρωταθλήτρια Γερμανίας. Αυτό προέκυψε από το ταξίδι του αθλητικού διευθυντή των Καταλανών, Ντέκο, στο Λονδίνο, έχοντας μαζί και τους δύο βοηθούς του, Μπόγιαν Κρκιτς και Ζοάο Αμαράλ. Η αντιπροσωπεία της «Μπάρτσα» συναντήθηκε με τον Γκόρντον και τον ατζέντη του και οι δύο πλευρές, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η εφημερίδα, έδωσαν τα χέρια για πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας!

Να σημειωθεί πως ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Μαξ Εμπερλ, προσέγγισε επίσημα την περασμένη εβδομάδα τη Νιούκαστλ και πρόσφερε 83 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του. Η ομάδα της βόρειας Αγγλίας είναι ανοικτή στην παραχώρηση του και αποφάσισε να τον δώσει στην πρωταθλήτρια Γερμανίας και όχι σε μια ανταγωνιστική ομάδα στην Premier League, όπως η Αρσεναλ. Τη φετινή σεζόν ο Αγγλος διεθνής εξτρέμ είχε 17 γκολ και πέντε ασίστ σε 47 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις, με τις «καρακάξες».

Από την πλευρά της η ομάδα του Εντι Χάου ψάχνει για τον αντικαταστάτη του και ο Αγγλος κόουτς έχει ξεχωρίσει δύο παίκτες: Τον 21χρονο Βέλγο εξτρέμ της Λιλ, Ματίας Φερνάντες-Πάρντο, που είχε φέτος οκτώ γκολ και επτά ασίστ σε 41 ματς, και τον 22χρονο Καταλανό ακραίο επιθετικό της Οσασούνα, που ξεχώρισε φέτος στην Ισπανία με επτά γκολ και πέντε ασίστ σε 36 αγώνες.