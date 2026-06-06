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«Συμφωνία Ολυμπιακού και Λόπεθ, ανακοινώνεται μόλις τελειώσει τις διακοπές του»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Συμφωνία Ολυμπιακού και Λόπεθ, ανακοινώνεται μόλις τελειώσει τις διακοπές του»

Κλεισμένη παρουσιάζει την άφιξη του Ουνάι Λόπεθ δημοσίευμα από την Ισπανία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η ιστοσελίδα «elgoldigital», υπάρχει συμφωνία σε όλα ανάμεσα στον Βάσκο χαφ και τον Ολυμπιακό και το μόνο που απομένει είναι οι υπογραφές.

Αυτές θα πέσουν σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα μόλις ο 30χρονος μέσος ολοκληρώσει τις διακοπές του. «Ο 30χρονος μέσος έχει δώσει την έγκρισή του στην προσφορά του ελληνικού συλλόγου. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει μόλις ο παίκτης ολοκληρώσει τις διακοπές του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ.

Αναφέρεται μάλιστα και στο ενδιαφέρον που έδειξε η Μπιλμπάο για την περίπτωση του, αλλά αποφάσισε να μην υπογράψει τον Ουνάι Λόπεθ για να εξοικονομήσει χρήματα και να τα χρησιμοποιήσει σε άλλη περίπτωση.

«Η υπογραφή του ως ελεύθερου παίκτη εξετάστηκε σοβαρά. Η αθλητική διοίκηση της Αθλέτικ Μπιλμπάο τελικά απέρριψε την προσφορά. Οι λόγοι δεν έχουν αποκαλυφθεί, αν και πηγές της αγοράς υποδηλώνουν ότι σχετίζονται με την κατανομή πόρων για άλλες θέσεις προτεραιότητας», συμπληρώνεται.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο παίκτης περιμένει ακόμη την Ράγιο Βαγεκάνο.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

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