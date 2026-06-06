Προς παραμονή ο παλιός!

Μετά τις μαζεμένες ανακοινώσεις περί αποχωρήσεων, σύντομα από τον Απόλλωνα, θα βγουν και νέες ανανεώσεις (σ.σ. ήδη ανακοινώθηκε ο Κβίντα) και προσθήκες. Πολύ κοντά στο να μπει στην πρώτη λίστα είναι και ο Ντανίλο Σπόλιαριτς, με τον οποίο οι επαφές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής είναι έτοιμος να υπογράψει το τέταρτο συμβόλαιό του με τον Απόλλωνα, με το προηγούμενο να χρονολογείται από τον Οκτώβριο του 2023. Ο Σπόλιαριτς βρίσκεται από το 2018 στο δυναμικό της ομάδας της Λεμεσού, όντας ο πιο παλιός στο ρόστερ.

Από τότε έχει περάσει δύο χρονιές ως δανεικός στην Ένωση (2019-20) και την Ζεμπλίν Μιχαλόβτσε της Σλοβακίας (2020-21), ενώ στις επόμενες περιόδους ήταν στις επάλξεις για τους γαλάζιους. Στη χρονιά που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 18 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 3 στο κύπελλο, όμως λόγω τραυματισμού έχασε το τέλος της σεζόν.