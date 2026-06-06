ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Τραυματίστηκε σε φιλικό λίγο πριν το Μουντιάλ και ξέσπασε σε λυγμούς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Τραυματίστηκε σε φιλικό λίγο πριν το Μουντιάλ και ξέσπασε σε λυγμούς

Έντονη ανησυχία υπάρχει στις τάξεις της Παραγουάης για τον αστέρα της ομάδας, Χούλιο Ενσίσο. Ο 22χρονος τραυματίστηκε λίγες μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ.

Σοκ στην Παραγουάη με Ενσίσο! Ο 22χρονος παίκτης του Στρασβούργου τραυματίστηκε στο χθεσινό φιλικό απέναντι στη Νικαράγουα στο 22ο λεπτό του αγώνα, ξέσπασε σε λυγμούς και βγήκε με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου.

Στο στρατόπεδο των Παραγουανών υπάρχει έντονη ανησυχία, αφού σε λίγες ημέρες ξεκινά το Μουντιάλ. Η χώρα της Νότιας Αμερικής κάνει πρεμιέρα στις 13 Ιουνίου απέναντι στις ΗΠΑ. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το μέγεθος της ζημιάς, ωστόσο ο Ενσίσο θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το πρώτο ματς της πατρίδας του. Επίσης τίποτα δεν είναι σίγουρο -μέχρι στιγμής- για τα υπόλοιπα παιχνίδια του ομίλου απέναντι σε Τουρκία και Αυστραλία.

Ο παίκτης του Γκουστάβο Αλφάρο σε μια κόντρα με αντίπαλό του, άρχισε να κουτσαίνει και στη συνέχεια έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, παγώνοντας όλο το επιτελείο των ομοεθνών του.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 42 συμμετοχές, 12 γκολ και 9 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με το Στρασβούργο. Με το εθνόσημο στο στήθος μετρά 32 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ.

Δείτε το video του τραυματισμού του:

gazzetta.gr

Κατηγορίες

FIFA World Cup 2026ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άνετη πρόβα τζενεράλε με πεντάρα για το Βέλγιο

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Ανακοινώθηκε το ντιλ με Σα Πίντο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Αυτή η ομάδα θα βγει πιο δυνατή από όσα πέρασε»

Ελλάδα

|

Category image

Πήρε την pole position στις συναρπαστικές κατατακτήριες του Μονακό ο Αντονέλι!

AUTO MOTO

|

Category image

Kιτρινοπράσινος ο Άδωνη!

ΑΕΚ

|

Category image

Τριανταφυλλίδης: «Δεν κατάλαβαν ότι ο ΑΠΟΕΛ παραδίδεται αποκλειστικά σε ξένους - Κοιμάστε τα βράδια;»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αγόρασε Κέλερ η Αλ Ιτιχάντ, η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Μετά από 31 χρόνια, η τρίτη φορά του Απόλλωνα με Adidas - Η διάρκεια της συνεργασίας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να κλείσει τον Κανσέλο με 10 εκατ. ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο... ακουστικό για μόλις δύο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τραυματίστηκε σε φιλικό λίγο πριν το Μουντιάλ και ξέσπασε σε λυγμούς

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Βίντεο Ολυμπιακού με Γιαννακόπουλο στο Telekom Center: «Ο influencer σε δράση»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Ολίσε είναι ο «εκλεκτός» των 150 εκατ. ευρώ του Πέρεθ αν εκλεγεί!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προς παραμονή ο παλιός!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

To βίντεο του Παναθηναϊκού με Μπαρτζώκα να εξυβρίζει τους οπαδούς των πρασίνων και τον Αρώνη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη