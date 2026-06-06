ΒΙΝΤΕΟ: Τραυματίστηκε σε φιλικό λίγο πριν το Μουντιάλ και ξέσπασε σε λυγμούς

Σοκ στην Παραγουάη με Ενσίσο! Ο 22χρονος παίκτης του Στρασβούργου τραυματίστηκε στο χθεσινό φιλικό απέναντι στη Νικαράγουα στο 22ο λεπτό του αγώνα, ξέσπασε σε λυγμούς και βγήκε με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου.

Στο στρατόπεδο των Παραγουανών υπάρχει έντονη ανησυχία, αφού σε λίγες ημέρες ξεκινά το Μουντιάλ. Η χώρα της Νότιας Αμερικής κάνει πρεμιέρα στις 13 Ιουνίου απέναντι στις ΗΠΑ. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το μέγεθος της ζημιάς, ωστόσο ο Ενσίσο θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το πρώτο ματς της πατρίδας του. Επίσης τίποτα δεν είναι σίγουρο -μέχρι στιγμής- για τα υπόλοιπα παιχνίδια του ομίλου απέναντι σε Τουρκία και Αυστραλία.

Ο παίκτης του Γκουστάβο Αλφάρο σε μια κόντρα με αντίπαλό του, άρχισε να κουτσαίνει και στη συνέχεια έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, παγώνοντας όλο το επιτελείο των ομοεθνών του.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 42 συμμετοχές, 12 γκολ και 9 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με το Στρασβούργο. Με το εθνόσημο στο στήθος μετρά 32 συμμετοχές, τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ.

Δείτε το video του τραυματισμού του:

¡¡IMAGEN DEVASTADORA!!



Cuando transcurría el minuto 23 entre el partido de Paraguay y Nicaragua, Julio Enciso se desplomó en el terreno de juego y con la palma de su mano golpeó el césped en repetidas ocasiones,luego,se rompió en llanto desconsoladamentepic.twitter.com/MXUrqwBzo9 — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) June 6, 2026

gazzetta.gr