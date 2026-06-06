ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ολίσε είναι ο «εκλεκτός» των 150 εκατ. ευρώ του Πέρεθ αν εκλεγεί!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Ολίσε είναι ο «εκλεκτός» των 150 εκατ. ευρώ του Πέρεθ αν εκλεγεί!

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ δήλωσε πως ο Μάικλ Ολίσε θα είναι η «βόμβα» των 150 εκατομμυρίων ευρώ, που θα επιχειρήσει να πυροδοτήσει εάν εκλεγεί.

Μάικλ Ολίσε ο «εκλεκτός» διά στόματος Φλορεντίνο Πέρεθ! Τον 24χρονο Γάλλο αστέρα της Μπάγερν Μονάχου θα επιχειρήσει να φέρει στη Μαδρίτη εάν εκλεγεί.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πέρεθ αποκάλυψε πως θα κάνει προσφορά 150 εκατ. ευρώ για την αγορά του παίκτη από τους Βαυαρούς την ερχόμενη Τρίτη. Η προεκλογική μάχη ανάμεσα σε Ρικέλμε και Φλορεντίνο Πέρεθ έχει κλιμακωθεί και οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, θα λύσουν τις... διαφορές τους την Κυριακή (07/06).

Αμφότεροι επιδιώκουν να δελεάσουν τους υποστηρικτές του συλλόγου τόσο για την εκλογή τους όσο και για την επιστροφή των Λος Μπλάνκος στην κορυφή, ύστερα από δύο αποτυχημένες σεζόν.

Ο Πέρεθ από την πλευρά του έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη και ο Ολίσε αποτελεί διακαή πόθο του. Ο Γάλλος διεθνής της Μπάγερν είναι από τα πιο «καυτά» ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και είχε μια καταπληκτική σεζόν σε Γερμανία και Ευρώπη. Η γερμανική ομάδα σε πρόσφατη αναφορά της στον παίκτη είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο πώλησής του σε οποιαδήποτε ομάδα, οπότε η στάση της μετά τη διαφαινόμενη προσφορά της Βασίλισσας, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ολίσε είχε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της ομάδας του Μονάχου. Πέτυχε 22 γκολ και μοίρασε 31 ασίστ, σε μια ασύλληπτη χρονιά. Πλέον ετοιμάζεται για το επικείμενο Μουντιάλ στα γήπεδα της άλλης πλευρά του Ατλαντικού με τους Τρικολόρ.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άνετη πρόβα τζενεράλε με πεντάρα για το Βέλγιο

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Ανακοινώθηκε το ντιλ με Σα Πίντο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Αυτή η ομάδα θα βγει πιο δυνατή από όσα πέρασε»

Ελλάδα

|

Category image

Πήρε την pole position στις συναρπαστικές κατατακτήριες του Μονακό ο Αντονέλι!

AUTO MOTO

|

Category image

Kιτρινοπράσινος ο Άδωνη!

ΑΕΚ

|

Category image

Τριανταφυλλίδης: «Δεν κατάλαβαν ότι ο ΑΠΟΕΛ παραδίδεται αποκλειστικά σε ξένους - Κοιμάστε τα βράδια;»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αγόρασε Κέλερ η Αλ Ιτιχάντ, η μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Μετά από 31 χρόνια, η τρίτη φορά του Απόλλωνα με Adidas - Η διάρκεια της συνεργασίας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να κλείσει τον Κανσέλο με 10 εκατ. ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο... ακουστικό για μόλις δύο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τραυματίστηκε σε φιλικό λίγο πριν το Μουντιάλ και ξέσπασε σε λυγμούς

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Βίντεο Ολυμπιακού με Γιαννακόπουλο στο Telekom Center: «Ο influencer σε δράση»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Ολίσε είναι ο «εκλεκτός» των 150 εκατ. ευρώ του Πέρεθ αν εκλεγεί!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προς παραμονή ο παλιός!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

To βίντεο του Παναθηναϊκού με Μπαρτζώκα να εξυβρίζει τους οπαδούς των πρασίνων και τον Αρώνη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη