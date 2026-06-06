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Οι δύο Ισπανοί και ο Στουρνάρας που προβάρουν τα ερυθρόλευκα

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι δύο Ισπανοί και ο Στουρνάρας που προβάρουν τα ερυθρόλευκα

Ο Ολυμπιακός μετά τον Φορτούνη προχωρά με γοργά βήματα για να κλείσει άλλες τρεις κινήσεις

Στο κόκκινο δουλεύουν οι… μεταγραφικές μηχανές στον Ολυμπιακό. Σκοπός των Πειραιωτών να κλειδώσουν το συντομότερο δυνατό τις πρώτες κινήσεις τους και μετά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, ετοιμάζονται για άλλες 3 μεταγραφές.

Ο Δημήτρης Στουρνάρας θα φορέσει ξανά τα ερυθρόλευκα και η ανακοίνωσή του είναι θέμα χρόνου, με τον Έλληνα πορτιέρε να επιστρέφει στον Ολυμπιακό και να αποτελεί τον τρίτο στην ιεραρχία τερματοφύλακα. Συμπληρώνοντας έτσι άλλο ένα... κουτάκι στη λίστα της UEFA.

Οι κινήσεις της ομάδας γίνονται με βάση τα «θέλω» του προπονητή, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να είναι ιδιαίτερα ενεργός στο μεταγραφικό παζάρι. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως ο Ολυμπιακός έχει κάνει στροφή στην ισπανική αγορά, επιδιώκοντας να φέρει στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές ακόμη.

Ο ένας ασφαλώς και είναι ο Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος προβάρει τα ερυθρόλευκα. Ο Βάσκος συνεχίζει να δέχεται πρέσινγκ από τη Ράγιο Βαγεκάνο για να ανανεώσει, αλλά την ίδια ώρα δείχνει να βρίσκεται με το… ενάμιση πόδι στον Πειραιά. Και για να χαλάσει η μετακίνησή του στον Ολυμπιακό, θα πρέπει να έχουμε μια μεγάλη ανατροπή.

Παράλληλα, η περίπτωση του Πάμπλο Μαφέο είναι επίσης προχωρημένη. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις και ο Ισπανός με ρίζες από την Αργεντινή μπακ, φαίνεται πως θα είναι ο πρώτος εκ των δύο παικτών που θα αποκτηθούν για το δεξί άκρο της άμυνας. Με κανονική μεταγραφή αυτός, αφού έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τη Μαγιόρκα και θα χρειαστεί οι Πειραιώτες να καλύψουν τις απαιτήσεις του συλλόγου του.

Μέσα σε όλα, ο Ολυμπιακός είναι πάντα ενεργός και για άλλες περιπτώσεις. Όπως αυτή του Τσάπρα, ο οποίος θα συμπλήρωνε ιδανικά το δίδυμο στο δεξί άκρο της άμυνας, αλλά ο Ολυμπιακός δεν έχει διάθεση να το τραβήξει για πολύ ακόμη. Ασφαλώς και ο Μάρμολ είναι ψηλά στην ερυθρόλευκη λίστα, ενώ και ο Πεντρόσα αποτελεί μια κυκλωμένη περίπτωση για τη θέση του αριστερού μπακ.

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Ελλαδα

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