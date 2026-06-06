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Ανακοινώνει Νίκολιτς, «δένει» Γιόβιτς και τρέχει για δύο μεταγραφές

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοινώνει Νίκολιτς, «δένει» Γιόβιτς και τρέχει για δύο μεταγραφές

Θέλει να κλείσει ακόμη δύο μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο

Η ΑΕΚ μπαίνει σε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους του καλοκαιρινού σχεδιασμού της, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις τόσο στο μέτωπο της τεχνικής ηγεσίας όσο και στις μεταγραφικές υποθέσεις που βρίσκονται σε προτεραιότητα.

Το πρώτο θέμα που ουσιαστικά θεωρείται τελειωμένο αφορά τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται στην Αθήνα για τις τελικές διαδικασίες και τις υπογραφές, με την ΑΕΚ να έχει ολοκληρώσει τις συζητήσεις για τη νέα συμφωνία συνεργασίας. Το νέο συμβόλαιο προβλέπεται να έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της Ένωσης να επενδύσει μακροπρόθεσμα στο συγκεκριμένο πρότζεκτ.

Παράλληλα, προχωρά και η υπόθεση του Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης και στην Ένωση εργάζονται ώστε να κλείσει το συντομότερο δυνατό ένα θέμα που θεωρείται κομβικό για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν.

Οι άνθρωποι της ΑΕΚ εκτιμούν πως ο Γιόβιτς μπορεί να προσφέρει ποιότητα, εμπειρία και λύσεις στο επιθετικό κομμάτι, γι’ αυτό και επιθυμούν να ολοκληρώσουν την υπόθεσή του πριν από την έναρξη του βασικού σταδίου της προετοιμασίας.

Ωστόσο, ο σχεδιασμός δεν σταματά εκεί. Στην Ένωση έχουν θέσει ως στόχο να ολοκληρώσουν ακόμη δύο μεταγραφικές κινήσεις μέσα στον Ιούνιο, ώστε ο Μάρκο Νίκολιτς να έχει στα χέρια του όσο το δυνατόν πιο πλήρες ρόστερ κατά την έναρξη της προετοιμασίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο επόμενες προτεραιότητες αφορούν έναν κεντρικό αμυντικό και έναν κεντρικό μέσο. Πρόκειται για θέσεις που έχουν αξιολογηθεί ως ιδιαίτερα σημαντικές από το τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση, με την επιθυμία να υπάρχουν οριστικές εξελίξεις πριν η ομάδα μπει σε πλήρεις αγωνιστικούς ρυθμούς.

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