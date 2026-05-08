Ολυμπιακός: Πάλι ρήξη χιαστού ο Γιαζίτσι

Άσχημα μαντάτα με Γιουσούφ Γιαζίτσι στον Ολυμπιακό.

Ο Τούρκος άσος αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Πέμπτης και υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Δυστυχώς τα νέα δεν ήταν καλά, καθώς διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη χιαστού.

Η ζημιά είναι, μάλιστα, στο ίδιο γόνατο που είχε τραυματιστεί την περασμένη σεζόν στην αναμέτρηση με τον Asteras AKTOR στην Τρίπολη, στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στις 27 Οκτωβρίου του 2024.

«Μείνε δυνατός και γίνε σύντομα καλά Γιουσούφ», αναφέρουν οι Πειραιώτες μέσω των social media. Τη φετινή σεζόν ο 29χρονος άσος μετράει 27 συμμετοχές με επτά γκολ και 6 ασίστ (21 στο πρωτάθλημα με 2 γκολ και 2 ασίστ).