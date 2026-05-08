Πάει να βγάλει τα... μάτια της

Η αλλαγή προπονητή στην Πάφος FC δεν άλλαξε τα πράγματα όσον αφορά τα αποτελέσματα. Μπορεί η εικόνα να βελτιώθηκε σε κάποιο βαθμό, δεν είναι όμως αρκετή για να φέρει νίκες. Στα πλέι οφ δεν κέρδισε και αυτό βάζει σε κίνδυνο την 4η θέση που ενδεχομένως να δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ναι μεν έχει και το... μαξιλαράκι του κυπέλλου καθώς βρίσκεται στον τελικό, όμως πάει να βγάλει μόνη της, τα μάτια της.

Ο Ρικάρντο Σα Πίντο μπήκε με το... αριστερό στον κυανόλευκο πάγκο αφού μετά την ήττα από τον Απόλλωνα, ήρθε ακόμη μία από την Ομόνοια. Μία ήττα που πόνεσε πολύ περισσότερο αφού ήταν μέσα στην έδρα της και μάλιστα με τον αντίπαλο να έχει ένα σωρό απουσίες ποιοτικών ποδοσφαιριστών. Δικαιολογημένα στο στρατόπεδο της παφιακής ομάδας υπάρχει κλίμα... ανησυχίας.

Ωστόσο, κρατά την τύχη στα χέρια της αλλά θα πρέπει την προσεχή Κυριακή μέσα στην έδρα της, χωρίς όμως κόσμο λόγω τιμωρίας, να κερδίσει τον Άρη και να κάνει αποφασιστικό βήμα για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Άλλο αποτέλεσμα, θα πυκνώσει για τα καλά τα γκρίζα σύννεφα.