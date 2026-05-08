Ξόφλησε τον Γαλανόπουλο ο ΑΠΟΕΛ – Η επίσημη θέση για Μαρκίνιος και Γκαρσία

Συνεχίζεται ο οικονομικός… Γολγοθάς του ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα της πρωτεύουσας προσπαθεί να κλείσει «τρύπες» με τη βοήθεια του κόσμου, ώστε να αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις.

Ο Νεκτάριος Πετεβίνος παραχώρησε δηλώσεις (Super Sport FM) αναφέρθηκε στην προσπάθεια της διοίκησης, ενώ σχολίασε την περίπτωση του Μαρκίνιος όπως επίσης και την προσφυγή του Γαλανόπουλου.

Τα σχετικά αποσπάσματα:

Για την οικονομική στήριξη: «Ο κόσμος έχει δώσει μέσα από την πλατφόρμα 476 χιλιάδες ευρώ, αλλά δεν είναι μόνο μέσω της πλατφόρμας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι έδωσαν και αρκετά χρήματα ανώνυμα. Αύτο το μισό εκατομμύριο, δεν είναι σταγόνα στον ωκεανό. Οι εκκρεμότητες είναι συνεχόμενες και αύτα τα λεφτά είναι τα πιο σημαντικά λεφτά που μπήκαν στο ταμείο μέχρι στιγμής. Αύτα τα καθημερινά που δίνουν όσοι μπορούν για να βοηθήσουν. Όταν ο ΑΠΟΕΛ, βρεθεί σε καλύτερες μέρες, αύτοι θα μπορούν να πουν οτι κράτησαν τον ΑΠΟΕΛ όταν το χρειαζόταν. Δεν πάνε χαμένα αύτα τα λεφτά. Η βοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Σε λίγες μέρες θα προβούμε και σε ανάλυση για το που πήγαν αύτα τα λεφτά όπως είχαμε δεσμευτεί».

Για το θέμα επενδυτή: «Σας ευχαριστώ που το αναφέρετε αύτο. Είπαμε οτι θα μιλούμε με διαφάνεια και εδώ και μερικές μέρες γίνεται μια προσπάθεια σε συνεννόηση με όλους τους φορείς και υπάρχει μια αισιοδοξία. Ο σκοπός είναι να κρατήσουμε τον ΑΠΟΕΛ εδώ και να πάμε βήμα-βήμα στην επόμενη μέρα. Όταν υπάρχει κάτι που να είναι γεγονός και να μπορεί να αναφερθεί, θα το πούμε. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε την ομάδα να πάει πρός τα μπροστά».

Για τις προσφυγές: «Στις ανοικτές συζητήσεις, ο Χάρης Φωτίου έχει δώσει και τον αριθμό των εκκρεμοτήτων που μπορούσε να πάνε στην ΦΙΦΑ. Μάλιστα, η διοίκηση προχώρησε σε εξόφληση του ποσόυ πρός τον Κώστα Γαλανόπουλο. Σκοπός είναι να περιορίσουμε οσο το δυνατόν μπορούμε τις εκκρεμότητες».

Για τον προπονητή: «Μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος θα είναι προπονητής του ΑΠΟΕΛ ο Πάμπλο Γκαρσία. Μετά θα συζητήσουμε».

Για τον Μαρκίνιος: «Είναι πάικτης του ΑΠΟΕΛ μέχρι το 2028. Ενημέρωσε τον προπονητή οτι δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί ακι ο προπονητής δεν συμφωνεί με αύτο. Συνένεσε σε αύτο και δεν τον υπολογίζει».