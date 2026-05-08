Copa Libertadores: Χαμός σε ματς στην Κολομβία, ντου των οπαδών και διακοπή
Οι χειρονομίες του προέδρου
Σκηνές χάους σε παιχνίδι στην Κολομβία για το Copa Libertadores. Η αναμέτρηση στο «Atanasio Girardot» ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν και τη Φλαμένγκο οδηγήθηκε σε διακοπή λόγω τρομερών επεισοδίων από τους οπαδούς των γηπεδούχων.
Λίγο μετά τη σέντρα στο Μεντεγίν (όπου… μεγαλούργησε ο Πάμπλο Εσκομπάρ), άρχισε η ένταση από τους οργανωμένους, οι οποίοι τα έχουν με τη διοίκηση της ομάδας, καθώς πέταξαν φωτοβολίδες εντός του αγωνιστικού χώρου. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του συλλόγου έκανε χειρονομίες προς τους οπαδούς και εκεί ήρθε η… έκρηξη των οπαδών.
Após a eliminação do Independiente Medellín, Raúl Giraldo (presidente do clube) completamente bêbado e provocando a torcida do seu próprio clube.— Opinião Vascaína (@srdacolina) May 8, 2026
Hoje, na partida contra o Flamengo pela Libertadores, a torcida realiza um intenso protesto contra a gestão. pic.twitter.com/yfhD39sWJV
Αφού άρχισαν να σπάνε κιγκλιδώματα και εν τέλει μπούκαραν στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να επικρατήσει χάος, καθώς παράλληλα εκτοξεύθηκαν αντικείμενα προς τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων.
Η αστυνομία επενέβη για να γλιτώσει τα χειρότερα και έκανε χρήση δακρυγόνων. Συνεπώς η σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών τέθηκε σε κίνδυνο και ο διαιτητής τους έστειλε στα αποδυτήρια, διακόπτοντας το ματς.
Caos en el Atanasio Girardot. Apenas un minuto después del pitazo inicial, el esperado duelo de Copa Libertadores entre Independiente Medellín y Flamengo fue suspendido. La interrupción se debió a las protestas de las barras del cuadro local, que desde las tribunas manifestaron… pic.twitter.com/Nn6OGvJ2WR— Teleantioquia (@Teleantioquia) May 8, 2026