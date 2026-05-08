Copa Libertadores: Χαμός σε ματς στην Κολομβία, ντου των οπαδών και διακοπή

Σκηνές χάους σε παιχνίδι στην Κολομβία για το Copa Libertadores. Η αναμέτρηση στο «Atanasio Girardot» ανάμεσα στην Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν και τη Φλαμένγκο οδηγήθηκε σε διακοπή λόγω τρομερών επεισοδίων από τους οπαδούς των γηπεδούχων.

Λίγο μετά τη σέντρα στο Μεντεγίν (όπου… μεγαλούργησε ο Πάμπλο Εσκομπάρ), άρχισε η ένταση από τους οργανωμένους, οι οποίοι τα έχουν με τη διοίκηση της ομάδας, καθώς πέταξαν φωτοβολίδες εντός του αγωνιστικού χώρου. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του συλλόγου έκανε χειρονομίες προς τους οπαδούς και εκεί ήρθε η… έκρηξη των οπαδών.

Após a eliminação do Independiente Medellín, Raúl Giraldo (presidente do clube) completamente bêbado e provocando a torcida do seu próprio clube.



Hoje, na partida contra o Flamengo pela Libertadores, a torcida realiza um intenso protesto contra a gestão. pic.twitter.com/yfhD39sWJV — Opinião Vascaína (@srdacolina) May 8, 2026

Αφού άρχισαν να σπάνε κιγκλιδώματα και εν τέλει μπούκαραν στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να επικρατήσει χάος, καθώς παράλληλα εκτοξεύθηκαν αντικείμενα προς τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων.

Η αστυνομία επενέβη για να γλιτώσει τα χειρότερα και έκανε χρήση δακρυγόνων. Συνεπώς η σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών τέθηκε σε κίνδυνο και ο διαιτητής τους έστειλε στα αποδυτήρια, διακόπτοντας το ματς.