Ο Λουίς Ενρίκε παρέθεσε δείπνο στους παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν και δεν πήγε

Άλλη μία μαεστρική κίνηση από τον Λουίς Ενρίκε…

Κάπως έτσι τα γαλλικά ΜΜΕ αναφέρονται στην επιλογή του προπονητή της Παρί Σεν Ζερμέν να παραθέσει δείπνο στους ποδοσφαιριστές της ομάδας μία ημέρα μετά την πρόκριση στον τελικό του Champions League καλώντας τους όλους για να γιορτάσει τα γενέθλιά του σε γνωστό εστιατόριο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ωστόσο ο Ισπανός τεχνικός έκανε την έκπληξη, καθώς δεν εμφανίστηκε.

Τα γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ήταν μια επιλογή του Ισπανού τεχνικού να φέρει τους παίκτες του πιο κοντά δημιουργώντας ακόμη καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους ενόψει της συνέχειας της σεζόν.