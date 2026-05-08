«Έχουν παγοποιηθεί τα πάντα που αφορούν στον προγραμματισμό του Απόλλωνα»

Το αγωνιστικό και η κατάκτηση του κυπέλλου είναι η απόλυτη προτεραιότητα στον Απόλλωνα.

Η ομάδα της Λεμεσού δεν ασχολείται με οτιδήποτε αφορά σε άλλα κεφάλαια, καθώς ο Ερνάν Λοσάδα και οι ποδοσφαιριστές είναι προσηλωμένοι στο πως θα κλειδώσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο και στο πως θα στεφθούν κυπέλλούχοι.

Ο Φανούριος Κωνσταντίνου, παραχώρησε δηλώσεις και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον προγραμματισμό. «Δεν υπάρχει κανένα νεότερο. Θέλουμε να μείνουμε επικεντρωμένοι στο αγωνιστικό και καλούμε τον κόσμο να κλείσει τα αυτιά του. Υπάρχουν ακόμη 22 μέρες να κάνουν όλοι υπομονή. Ότι είναι να προχωρήσει θα γίνει μετά τον τελικό, έχουν παγοποιηθεί τα πάντα που αφορούν στον προγραμματισμό και δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Καλούμε τον κόσμο και τους ρεπόρτερ της ομάδας να μην ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, κάνουν μόνο ζημιά στην ομάδα», ήταν η σχετική τοποθέτηση (ΣΠΟΡ FM).