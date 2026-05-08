Η Sabbianco Ανόρθωση πάει για το τέλος και ο Παρνασσός για την ελπίδα

To Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 18:30, θα διεξαχθεί ο δεύτερος τελικός, για διεκδίκηση του τίτλου στο πρωτάθλημα Allwyn Ανδρών στο Χάντμπολ, με τη Sabbianco Aνόρθωση να έχει την ευκαιρία να σηκώσει το έκτο - συνεχόμενο – πρωτάθλημα στην ιστορία της, με διπλό επί του Παρνασσού.

Η «Κυρία» θα στεφθεί πρωταθλήτρια εφόσον κερδίσει τον ερχόμενο αγώνα που θα γίνει στην έδρα της ομάδας του Στροβόλου, «Κυριάκος Πίσσης», αφού προηγείται με 4-0 στις νίκες και χρειάζεται άλλη μία για να σηκώσει την κούπα.

Θυμίζουμε ότι το συγκρότημα της Αμμοχώστου πέραν από τον πρώτο τελικό, είχε κερδίσει και τα τρία από τα τέσσερα συναπαντήματά τους στην κανονική περίοδο (σ.σ. το άλλο παιχνίδι έληξε ισόπαλο). Ο Παρνασσός θα επιδιώξει να πάρει την πρώτη νίκη επί της αντιπάλου – την είχε κερδίσει στον αγώνα του σούπερ καπ στην αρχή της χρονιάς – με ανεβασμένη την ψυχολογία μετά την κατάκτηση του κυπέλλου.

Την ίδια ημέρα, στις 16:30 στο γήπεδο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, θα γίνει το νέο ραντεβού ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και το ΑΛΣ Ομόνοια 29, που μάχονται για την κατάληψη της 3ης θέσης στον βαθμολογικό πίνακα. Οι πράσινοι έχουν τεράστιο προβάδισμα, καθώς προηγούνται με 4-1 στις νίκες και χρειάζονται άλλη μία για να βρεθούν στο τρίτο σκαλοπάτι.

Για τις θέσεις 7-8, στις 17:30, ο ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς και ο ΑΟ Αραδίππου θα παλέψουν για την αποφυγή της τελευταίας θέσης, με την ομάδα των Αγ. Τριμιθιάς να προηγείται με 3-1 στις νίκες και να χρειάζεται άλλη μία επιτυχία για να κρατηθεί μακριά από το τελευταίο σκαλοπάτι.

Μία εκκρεμότητα

Στο πρωτάθλημα Allwyn Γυναικών, την Κυριακή (10/05, 15:00) ο Πανελλήνιος υποδέχεται τον ΑΟ Αραδίππου, στο τρίτο τους παιχνίδι στη διεκδίκηση της 5ης θέσης. Μέχρις στιγμής η σειρά είναι στο 1-1, με την υπόθεση να κλείνει στις τρεις νίκες. Πρόκειται για την μοναδική εκκρεμότητα στη διοργάνωση, καθώς μετά την εξασφάλιση του τίτλου από την Ε.Ν. Αθηένου στους τελικούς με τα CyView Λατσιά, την περασμένη Τετάρτη (06/05) ο Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου κλείδωσε την 3η θέση επικρατώντας με 25-20 του ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς, παίρνοντας τις τρεις απαιτούμενες νίκες

