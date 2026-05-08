Συνεργασία ΚΟΠ, ΟΗΕ και Υπηρεσίας Ασύλου για ασυνόδευτα παιδιά και πρόσφυγες

Περίπου 60 παιδιά πρόσφυγες και ασυνόδευτοι ανήλικοι συμμετείχαν πρόσφατα σε ποδοσφαιρική προπόνηση στο Σωτήριο Στάδιο στην Κοφίνου, στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης κοινής πρωτοβουλίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (UNHCR Cyprus) για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και της Υπηρεσίας Ασύλου.

Η συγκεκριμένη προπόνηση αποτέλεσε μία από τις πολλές δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, με στόχο να δώσουν στα παιδιά την ευκαιρία να συμμετέχουν σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες, να κοινωνικοποιηθούν και να νιώσουν μέρος μιας ευρύτερης κοινότητας. Οι δράσεις αυτές φέρνουν κοντά παιδιά που διαμένουν σε δομές υποδοχής σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, υπό την καθοδήγηση προπονητών της ΚΟΠ.

Μέσα από τις επαναλαμβανόμενες αυτές προπονήσεις, το ποδόσφαιρο λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας, συνεργασίας και ένταξης, δημιουργώντας ένα ασφαλές και θετικό περιβάλλον όπου τα παιδιά μπορούν να εκφραστούν, να αναπτύξουν δεξιότητες και να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης.

Πέραν των προπονήσεων, προγραμματίζει η διοργάνωση ποδοσφαιρικού τουρνουά τον ερχόμενο Ιούνιο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων. Η φετινή χρονιά συμπίπτει επίσης με την 75η επέτειο της Σύμβασης του 1951 για τους Πρόσφυγες.

Η Εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας στην Κύπρο, Leslie Velez, τόνισε ότι η πρωτοβουλία αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο αθλητισμός στην ενίσχυση της αίσθησης του «ανήκειν» για τα παιδιά πρόσφυγες. Όπως ανέφερε, τα παιδιά αυτά έχουν τις ίδιες ελπίδες, ενέργεια και ανάγκη για αποδοχή όπως κάθε άλλο παιδί, ενώ ο αθλητισμός μπορεί να ανοίξει δρόμους για σεβασμό, φιλία και ουσιαστική ένταξη.

Εκ μέρους της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους ανέφερε ότι κάθε συνάντηση με τα παιδιά αποτελεί μια ιδιαίτερα δυνατή εμπειρία. Η εικόνα παιδιών από διαφορετικά υπόβαθρα να ενώνονται μέσα από το ποδόσφαιρο, σημείωσε, υπενθυμίζει τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει, να συμπεριλαμβάνει και να εμπνέει.

Ο Ανδρέας Γεωργιάδης, εκ μέρους της Υπηρεσίας Ασύλου, υπογράμμισε ότι η ένταξη δεν περιορίζεται σε πολιτικές και προγράμματα, αλλά συμβαίνει μέσα από καθημερινές στιγμές — όπως σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, ανάμεσα σε παιδιά που απλώς θέλουν να παίξουν. Πρόσθεσε ότι οι δράσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης και πιο δομημένης στρατηγικής ένταξης που έχει ήδη καταρτιστεί από το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας και αναμένεται να εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το τουρνουά του Ιουνίου θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.